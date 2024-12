Adolescente que cayó de tirolesa cuenta los momentos de zozobra que vivió

La víctima de la tirolesa que se dañó cuando estaba cruzando al frente, por el impacto de un tronco arrastrado por el fuerte caudal del río San Mateo, en el Trópico de Cochabamba, es un adolescente de 16 años.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas







El joven contó detalles de lo sucedido, develando que la fuerza del río aumentó en pocos minutos. Mencionó que poco antes, había trasladado a su hermana.

«Estaba yendo con mi mamá de compras y pasé a la orilla. Estábamos con mis hermanos. Primero, le hice pasar a mi hermana, pero ya tenía miedo porque había harta agua. Luego, mi mamá fue a comprar en la tienda arroz. La gente también estaba pasando. Yo estaba pasando con el arroz y no me di cuenta que estaba viniendo un árbol. Me fije atrás y lo vi, pero no pensé que era tan grande, ni que iba a chocar. De repente, me botó. Por suerte, estaba cerca de la orilla. Me caí, estoy adolorido y mi bulto se quedó ahí», contó.