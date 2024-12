¡Afuera la «casta coaster»!

Volviendo a los temas recurrentes de los servicios públicos en la mayor ciudad de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, con una población que supera los 3 millones de habitantes en conurbación con los municipios de La Guardia, Cotoca, Warnes, El Torno y Porongo, otra vez el transporte público priva a la población de su derecho a trasladarse y llama a un paro indefinido con bloqueos con el fin de que sea aceptado el incremento del pasaje local a 3 bolivianos (33% de aumento respecto al precio actual).

Fuente: https://ideastextuales.com

El problema resurge cuando las condiciones del país han cambiado en relación a la última década porque para los transportistas se trata de un tema de ajuste y para la ciudadanía se trata de un tema económico sensible y unas condiciones pésimas de prestación del servicios (desde la calidad de las unidades de buses hasta el caos vehicular, pasando por el desorden de líneas, numeración, distintivos, ausencia de paradas, falta de política laboral con los conductores y un largo etcétera que se prolonga desde hace 40 años).

El arquitecto Alvaro Mier lo resumió muy bien hace tres años y hoy lo republica con algún comentario adicional:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Mientras no se cambie el perverso «sistema» de la casta coaster actual no se va a solucionar nada.

Un verdadero PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE para Santa Cruz de la Sierra nos mostrará el camino… Un sistema digno y eficiente, corredores exclusivos y mixtos, ómnibus GRANDES, estaciones de embarque como la gente…

¿Alguien dijo BRT?»

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL TRANSPORTE PÚBLICO EN NUESTRA CIUDAD.

1. ACTUALMENTE, ¿QUÉ MODELO DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO TIENE SANTA CRUZ DE LA SIERRA?

SC no tiene ningún modelo de TP, podríamos decir que es el NO MODELO, o un modelo perverso, que está pensado únicamente en los intereses económicos de los prestadores de servicio y no así en el servicio que la población merece. Salvo pequeñas excepciones.

2. ¿EL TRANSPORTE PÚBLICO ES UN NEGOCIO?

Parecería que sí, pero hasta eso lo hacen mal. Exceptuando algunas líneas que sí son rentables, muy pocas, el resto es un negocio de subsistencia, se mienten a ellos mismos, se “comen” la depreciación y ellos creen que están ganando algo, se resisten al cambio porque prefieren estar así en un “sistema” en el que compiten peso a peso con sus compañeros donde sale perdiendo el usuario.

3. ¿EL TRANSPORTE PÚBLICO ES PARTE DEL DESORDEN DE LA CIUDAD?

¡Sí! La ciudad y la metrópolis es un organismo complejo, en constante cambio y evolución, por agentes sociales, económicos, culturales, geográficos, etc. un componente transversal de esa ecuación es la movilidad urbana, si eso falla con seguridad que no solo es parte sino la parte más importante en causar desorden, ojalá fuera solo desorden, sino que problemas graves de dislocamiento con consecuencias económicas para la ciudad.

La ciudad, ya no puede sostenerse en esas condiciones, cuando éramos la mitad de grandes en tamaño y población era soportable, ahora ya es insostenible, hay que realizar un cambio total, no solo “reordenar”, el transporte público HOY es inviable, y será peor en el futuro.

Lo paradójico del caso es que Los transportistas son parte de la solución, tienen que adaptarse e integrarse en un sistema que la Alcaldía defina y ejecute.

4. ¿EL TRANSPORTE PÚBLICO ESTÁ SATISFACIENDO AL USUARIO?

¡Claro que no! el usuario es lo último en lo que piensan, repito, hay algunas honrosasexcepciones, se imaginan ustedes que hace unos años hicieron una “mejora” y como si fuera la gran cosa accedieron a poner la puerta a los micros, la que venía de fábrica, y ese fue según los dirigentes “un gran avance”.

5. ¿EL TRANSPORTE PÚBLICO A QUIEN RESPONDE?

A los sindicatos de propietarios, con una dirigencia retrógrada con miedo a la innovación y a perder las migajas de privilegio que tienen y está al servicio exclusivamente de sus intereses.

6. ¿CUAL O CUALES SERÍAN LA SOLUCIÓN PARA MEJORAR EL TRANSPORTE PÚBLICO EN SANTA CRUZ?

Primero que nada hay que ver el problema como un todo, se necesita… se sigue necesitando un PLAN DE MOVILIDAD URBANA, donde se incluyan todos los aspectos de la necesidad de dislocamiento del individuo y de las mercaderías en la ciudad, hay que estudiar cómo interactúan en nuestro espacio físico todos los modos de transporte, bicicleta, ómnibus locales alimentadores, BRT, VLT, Trenes de cercanía, etc. hay que tener la figura clara y luego establecer etapas y prioridades en la implementación de los sistemas.

Lo más importante es que la población esté enterada y participe en la elaboración del plan, la población tiene que ser un fuerte aliado de la nueva solución. El gran talón de Aquiles, del todavía no implementado BRT, entre otras cosas, fue que no se le explicó a la gente, no hubo una cruzada incansable de socialización y ahí está, los transportistas que se ven amenazados son los más interesados en matar el proyecto.

Santa Cruz de la Sierra, octubre de 2021″.

por Alvaro Mier.