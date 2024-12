Agenda informativa: El MAS conmemora el ‘Día de la Revolución Democrática y Cultural’ más dividido que nunca

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 18 de diciembre

Una anterior celebración en la que el MAS continuaba unido. Foto: La Razón

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Evistas y arcistas festejan el ‘Día de la Revolución Democrática y Cultural’ por separado

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En medio de su pugna, evistas y arcistas anunciaron por separado concentraciones para este miércoles 18 de diciembre. Los primeros se concentrarán en el Trópico de Cochabamba y los segundos en La Paz para conmemorar el ‘Día de la Revolución Democrática y Cultural’, en conmemoración de la primera victoria electoral del Movimiento al Socialismo (MAS), en los comicios de 2005, donde Evo Morales obtuvo la presidencia. El ala radical de ese partido convocó a una concentración para esa fecha en el estadio Hugo Chávez del municipio de Chimoré, en el Trópico de Cochabamba. Pese a una orden de aprehensión en su contra, el exmandatario estará presente en la concentración que, según la dirigencia, será también un acto de desagravio para su líder, porque consideran que es víctima de persecución política.

– La Asamblea Legislativa ingresa en receso sin haber conformado una comisión

El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, dispuso que este martes el receso en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) arranque desde este miércoles 18 de diciembre de este año hasta el 1 de enero de 2025. La disposición, mediante un comunicado, se dio pese a que no se logró conformar la comisión que debía estar a cargo de los pendientes que se presentarán durante este lapso. El vicepresidente justificó la determinación con el argumento de que en la sesión de la semana pasada se puso en claro que la ALP debe ingresar en receso de fin de año; sin embargo, no se conformó la comisión. Desde la Vicepresidencia se emitió un comunicado en el que señala que los asuntos de urgencia que surjan durante este período serán atendidos de acuerdo con las previsiones constitucionales.

– Vence el plazo que el propio TSE dio para entregar los resultados de las judiciales

El pasado domingo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) afirmó que, si bien la norma da un tiempo de siete días para la entrega de los resultados finales de los comicios judiciales, el ente electoral lo iba a hacer este miércoles. ‘El sistema electoral boliviano es un poco lento en dar los resultados, pero, sin duda alguna, es un sistema absolutamente seguro’, en consecuencia, consideró que el plazo legal de los siete días será necesario utilizarlo y en cuestión de tres días, a lo sumo, ‘podremos ya tener los resultados de esta elección’. La Constitución vigente desde 2009 establece la elección por voto popular de los jueces del sistema nacional con candidatos previamente seleccionados por el Legislativo, para un mandato de seis años. Según el último reporte, el conteo supero el 50 por ciento la pasada noche.

– Fiscal tarijeña que investiga a Evo Morales defiende su labor

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, defendió la investigación en contra del expresidente Evo Morales por trata y tráfico de personas y dijo que ésta no tiene un sesgo político y denunció que sufre amenazas. La representante del Ministerio Público señaló que es sujeto de tipo de amenazas, pero que no la callarán porque cumple su trabajo al efectuar una investigación sin ningún tinte político como indican sectores allegados al líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, que aseguran que el gobierno de Arce está por detrás. Gutiérrez fue ministra de Justicia de Evo Morales en 2014 y ahora representa a la comisión de fiscales que investiga al exmandatario por el delito de trata y tráfico de personas agravada por una denuncia de abuso sexual a una menor en 2015, cuando estaba al mando de la Nación.

– Continúa la búsqueda de Cindy Saraí V.P. y su hija

Los investigadores de la Fiscalía Departamental de Tarija y la Policía Boliviana continúan en la búsqueda de la supuesta víctima del expresidente Evo Morales y su hija de ocho años, debido a que están desaparecidas desde el pasado 2 de octubre; en ese sentido, se abrió otra investigación por trata y tráfico de personas. La fiscal Sandra Gutiérrez anunció que se abrió el caso de oficio porque preocupa la integridad de ambas personas debido a las aseveraciones que emiten allegados al exmandatario Evo Morales que ‘sin víctima no puede existir una investigación, una denuncia’. En ese sentido, la comisión indaga para saber dónde se encuentra la víctima porque es una cuestión clave dentro de la investigación; sin embargo, puntualizó que esa y la investigación contra Morales son separadas.

– Gobierno inicia ferias del “Campo a la olla” en La Paz y El Alto

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) llevará a cabo ferias del “Campo a la olla”, en las que ofrece alimentos a precios del productor al consumidor, en La Paz y El Alto. El viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Álvaro Mollinedo, especificó que serán tres eventos en los que se ofertará varios productos esenciales para la canasta familiar. El cronograma inica este miércoles en la esquina Guadalquivir, ubicada en la avenida Litoral, de la urbanización Corazón de Jesús del Distrito 2, de El Alto. Otra feria estará ubicada el jueves 19 en predios de la ex Estación Central, ubicada en el Teleférico Rojo, en la ciudad de La Paz; y la tercera feria, se llevará a cabo el viernes 20 entre las calles 5 y 6 de la zona de Achachicala central. La Paz fue uno de los departamentos más afectados por la escasez de productos.

– Reportan crecida del caudal de ríos Madre de Dios y Beni

En los últimos días, llovió en la parte alta de los ríos y un posible desborde amenaza a las comunidades de Candelaria del Beni, y Tumichu, Buena Vista y Puerto Román, entre otras. Los ríos Madre de Dios y Beni incrementaron su caudal hasta 6.98 metros sobre el nivel del barranco, por lo que los lugareños deben tener precaución al navegar y evitar viajes nocturnos, informa la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de Riberalta, instancia que informó que también se afecta a los ríos secundarios, por lo que piden a los navegantes tener mucha precaución porque baja bastante palizada (arrastre de troncos y maleza). Debido a la época de lluvias, se registra un incremento del caudal de los ríos en la región, por lo que las autoridades recomendaron a las poblaciones ribereñas precaución y no acercarse a los ríos si no tienen necesidad.

– Bolívar busca acabar con el pleito y coronarse como campeón esta noche

La jornada 29 del Torneo Clausura puede ser decisiva, si Bolívar, que esta noche visitará a Oriente Petrolero en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz a partir de las 20:30, consigue una victoria. A la Academia paceña le sirven varios escenarios para coronarse campeón de forma anticipada antes de la fecha final del Torneo Clausura, pero el equipo celeste tiene la mentalidad de llevarse la victoria y no depender de lo que haga su escolta The Strongest. Inclusive, la tarea puede resolverse en caso de que empate o pierda ante Oriente, siempre y cuando los atigrados caigan en casa frente a San Antonio Bulo Bulo. Si Bolívar no suma hoy, pero The Strongest gana, la diferencia se reducirá a un punto, dejando abierta la definición del campeonato hasta el próximo viernes, cuando Bolivar reciba a Guabirá y los aurinegros visiten a Blooming.