Agenda informativa: El PGE 2025 contempla un incremento mínimo para las ETA, pero no compensa el dramático descenso del ingreso por IDH

El ministro de Economía MArcelo Montenegro explica los pormenores del PGE 2025. Foto: MEFP

Boris Bueno Camacho / La Paz

– PGE 2025 sube 1,1% para entidades autónomas, pero el ingreso por IDH disminuye

Los legisladores se fueron de receso, hasta el 1 de enero de 2025, sin aprobar el Presupuesto General del Estado (PGE), por lo que es inminente que el Ejecutivo lo ponga en vigencia a partir del primer día del año. El Presupuesto Consolidado es de Bs 296.566 millones (1,14% más que en 2024), de los cuales 39.194 millones están distribuidos entre las entidades territoriales autónomas (ETA), es decir, gobiernos departamentales, municipales, autónomos originario campesino, universidades y un gobierno autónomo regional. Los gobiernos subnacionales, alcaldías y gobernaciones, han observado que los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) disminuyeron y los recursos de coparticipación aumentaron, pero consideran que es un “maquillaje” ante el incremento de la crisis económica.

– En riesgo abastecimiento de combustibles para 2025

El funcionamiento del aparato estatal está en riesgo debido a la dependencia del crédito externo, cuyos recursos están destinados al gasto corriente en el que está incluida la compra de combustibles a precio internacional que, en los últimos años, aumentó por el incremento de diésel. Durante este año la cifra pasó los 3.000 millones de dólares, superior a lo fijado la gestión anterior. En 2023 el pago por el servicio de la deuda alcanzó casi 1.490 millones de dólares y los desembolsos llegaron sólo a 1.126 millones, cuyos datos muestran un déficit de alrededor de 300 millones y para la presente gestión se anticipa que el desequilibrio podría llegar a 900 millones. El presidente Luis Arce indicó que urge la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa. Informó que en 2023 los pagos por la deuda externa fueron más que los desembolsos.

– Bolivia cerrará 2024 con una caída de $us 3 mil millones en el comercio exterior, según el IBCE

Bolivia cerrará este año con una caída de al menos 3 mil millones de dólares en el comercio debido a factores como los bloqueos registrados en octubre, las regulaciones del oro y los efectos del cambio climático, según un estudio del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Es bastante dramático este descenso, hoy más que nunca cuando el país necesita una gran cantidad de ventas externas para poder atraer divisas”, afirmó la gerente técnica del IBCE, María Esther Peña. La experta explica que actualmente se están cosechando los errores cometidos en el pasado y que de manera urgente se requiere un “golpe de timón” para evitar un descenso más dramático para el siguiente año. Bolivia afrontó este año bloqueos en enero y octubre, efectos climáticos y regulaciones gubernamentales adversas que golpearon al comercio externo.

– Manfred Reyes Villa asegura que no se aferra a su candidatura presidencial

Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, indicó que no descarta retirar su candidatura presidencial para las elecciones del 2025, si las encuestas no lo favorecen, ya que no está aferrado a la misma. “El burgomaestre asegura que en el caso de que alguien le lleve por unos 8 o 10 puntos, ya no seguirá en carrera y no pedirá diputados, senadores, ni ministerios, ni embajadas. En relación con la alianza opositora conformada por el expresidente Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho, el alcalde señaló que se han unido “los que han cogobernado con Jeanine Áñez. Faltaba solamente Arturo Murillo”, añadió con ironía. Al ser consultado sobre su posible acompañante de fórmula, Reyes Villa descartó a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y señaló que todavía se encuentran evaluando opciones.

– Senamhi emite alerta naranja por lluvias y tormentas eléctricas en cuatro departamentos del país; rige hasta Navidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un aviso de alerta meteorológica de prioridad naranja con lluvias fuertes que afectarán hasta la noche del 25 de diciembre a cuatro regiones: Tarija, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz. En Santa Cruz, la alerta rige en especial para la provincia Cordillera. En Chuquisaca la alerta rige para Yamparáez, Tomina Azurduy de Padilla, entre otros. El departamento de Potosí será el más afectado por las lluvias pues se prevé lluvias en al menos seis provincias, como Charcas. Por último, en Tarija también rige la alerta naranja por lluvias, Aniceto Arce y Gran Chaco, entre otros. Otro aviso de alerta emitido por el Senamhi es por riesgo de desborde de ríos en ocho de los nueve departamentos del país y pondrá en apronte a Tarija, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando y La Paz.

– Bolívar vs. San Antonio juegan el título del año y un millón de dólares

En busca de su estrella 31, Bolívar enfrentará este domingo a San Antonio, que pretende su primera corona del fútbol profesional boliviano, por la Gran Final de la temporada 2024 en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, a partir de las 17:00. Originalmente la definición del campeón nacional iba a ser a dos partidos, en la casa de cada club, pero debido al apretado calendario deportivo, la Dirección de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), y los clubes involucrados, se decidió que la coronación sea a un solo encuentro. Será un enfrentamiento entre el club más ganador del fútbol boliviano y el recién ascendido, pues a fines de 2023 ganó la Copa Simón Bolívar. Otro condimento de la final será el premio de un millón de dólares para el vencedor, suma que entregará la Conmebol.