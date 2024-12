Agenda informativa: empresas o instituciones que no paguen el aguinaldo hasta este viernes deberán cancelar el doble

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 20 de diciembre

Este viernes vence el plazo para el pago del aguinaldo. Foto: La Razón

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Plazo para pagar el aguinaldo vence y anuncian sanciones para incumplidos

El plazo para cancelar el aguinaldo de Navidad vence este viernes 20 de diciembre indefectiblemente y las empresas que incumplan con el pago del beneficio tendrán que cancelar el doble a sus trabajadores, anuncia el Ministerio de Trabajo. Según el comunicado, el incumplimiento en el pago de este beneficio laboral es sancionado con la cancelación doble de este; asimismo, los infractores son multados. Los beneficiarios con el aguinaldo de Navidad son todos los trabajadores que hayan trabajado por un mínimo de tres meses de manera ininterrumpida; y en el caso de los obreros, un mes calendario. El pago del aguinaldo de Navidad corresponde a un mes de sueldo, salario o remuneración para los trabajadores públicos y privados. El pago se realiza anualmente en los últimos meses del año con plazo hasta el 20 de diciembre.

– Vence el plazo para que las organizaciones políticas renueven sus directivas

Este 20 de diciembre vence el plazo para que las organizaciones políticas realicen sus congresos y renueven a sus directivas, en apego a la Ley de 1096 de Organizaciones Políticas, rumbo a las elecciones nacionales de 2025. Aquellas que no realicen ninguna acción serán amonestadas, advierte el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Aquellas organizaciones políticas que tengan tres amonestaciones corren el riesgo de perder su personería jurídica. Según el informe del ente electoral, Acción Democrática Nacionalista (ADN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC) son los partidos políticos que no renovaron sus directivas y ambos tienen dos amonestaciones, lo que supone que si no presentan sus nuevas directivas pueden perder su personería jurídica debido al incumplimiento.

– Gobierno insta a Evo Morales a que asuma defensa legal

El gobierno insta al expresidente Evo Morales a que asuma defensa ante la imputación por el delito de trata y tráfico de personas en la Fiscalía de Tarija. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, afirma que el espacio en el cual debe defenderse es en estrados judiciales y no en las redes sociales El exmandatario fue imputado por el delito de trata y tráfico de personas agravada porque en 2015, cuando era presidente del Estado, habría abusado sexualmente a una menor de 15 años y la embarazó. Además, la denuncia señala que, para encubrir el delito y en claro abuso de su poder, transó con la madre de la víctima cargos públicos, pasajes y pasaportes diplomáticos. Sin embargo, la Policía Boliviana aún no fue notificada con la orden de aprehensión a pesar de que fue emitida el pasado lunes, según la fiscalía tarijeña.

– Ricardo Condori es el nuevo procurador General del Estado designado por decreto

Este viernes, Ricardo Condori Tola asumirá como procurador General del Estado, en virtud de que la pasada jornada fue designado como tal mediante un decreto presidencial suscrito por Luis Arce Catacora. El comunicado señala que Condori tomará posesión del cargo a partir de la publicación del instrumento legal. Hasta el jueves, Condori fungía como subprocurador de Supervisión e Intervención; reemplazará a Sidney Morales, quien estaba en el cargo desde el 27 de septiembre de manera interina luego que César Siles asumiera el Ministerio de Justicia. Siles asumió la titularidad de la cartera de Estado en reemplazo de Iván Lima, quien renunció de manera irrevocable. La Procuraduría General del Estado (PGE) tiene la misión de ejercer defensa sobre los intereses del Estado.

– Concejal cruceño debe declarar por presunta legitimación de ganancias ilícitas

La Fiscalía de Santa Cruz confirmó que este viernes debe presentarse a declarar ante la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) el concejal Maykol Negrette, investigado por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. Debido a la carga laboral de los investigadores la toma de declaraciones del concejal de Santa Cruz de la Sierra fue postergada en dos ocasiones, pero se prevé que esta jornada dé su versión por este caso por el cual es investigado. Para el Ministerio Público, la investigación es por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, debido a que el salario del funcionario público no coincide con los bienes adquiridos desde que llegó a la alcaldía cruceña y su nivel de vida. La investigación requiere datos financieros, económicos y patrimoniales.

– Alerta naranja por posibles desbordes de ríos en casi todos los departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja desde este viernes 20 de diciembre hasta el próximo 27, por posibles desbordes debido a la crecida del caudal de ríos en ocho departamentos del país por las intensas lluvias previstas. Las autoridades advierten que se podrían generar inundaciones en varias regiones, afectando tanto zonas urbanas como rurales. El evento adverso puede afectar a afluentes de los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Tarija, Chuquisaca, Beni, Potosí, Cochabamba y Pando. El Senamhi recomienda a la población tomar previsiones y evitar acercarse a los ríos y afluyentes secundarios, sin descartar posibles daños en regiones cercanas a estos arroyos. Las precipitaciones en el territorio nacional incrementaron desde hace unas semanas.

– Beni: Comunidades del TIPNIS enfrentan emergencia sanitaria por desborde de río

El desborde del río Ichoa ha generado una emergencia sanitaria en las comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) de Mercedes de Lojojota y San Ramoncito. Las autoridades originarias de la Subcentral TIPNIS alertan que la situación provocó una epidemia de diarrea y vómitos, lo que ha puesto en riesgo la salud de las familias afectadas, porque los habitantes no pueden salir de la región por la imposibilidad de trasladarse debido a la crecida de ese afluente. Piden a las autoridades del Gobierno central y de la Gobernación auxiliar a los afectados a la brevedad posible debido a que las comunidades afectadas requieren con urgencia medicamentos, agua potable y alimentos. Esa región es una de las más alejadas del departamento y recurrentemente tiene problemas de acceso.