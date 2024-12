Agenda informativa: los tribunales departamentales ultiman los detalles para la jornada electoral de este domingo

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 14 de diciembre

Este sábado concluyen las últimas actividades antes de la votación

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

– Las maletas electorales serán entregadas hasta este sábado en el área urbana

Los tribunales electorales departamentales entregarán este sábado las últimas maletas electorales en las áreas urbanas como una de las últimas actividades previas para la ejecución de los comicios judiciales de este domingo. Los notarios electorales son los encargados de recoger las maletas y bolsos de recinto que luego son distribuidos a los jurados de cada uno de los recintos electorales. El traslado hasta el ambiente seguro del recinto electoral es acompañado por custodios de seguridad. Según los responsables, el material se envió al área rural con la debida anticipación para que llegue a las áreas dispersas, en primera instancia, y a las ciudades intermedias después.

– Vocal advierte que recursos legales contra las judiciales están surgiendo como ‘pipocas’

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, advirtió que existen recursos judiciales como ‘pipocas’ o ‘casinos’ en contra de las elecciones judiciales que se realizarán mañana de manera parcial en el país. La autoridad electoral lamenta que no se respete el principio de preclusión lo que da lugar a esta seguidilla de recursos interpuestos ante las salas constitucionales del país. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenó a la sala constitucional de Chuquisaca para que resuelva este sábado una acción de amparo constitucional presentada por una postulante a magistrada por La Paz, que podría provocar la suspensión de la votación para el TCP en ese departamento.

– Oficinas del Segip atenderán este sábado en todo el país

En las distintas oficinas del Servicio General de Identificación Personal (Segip) aumentó la demanda de cédulas de identidad. Ante ello, la institución emitió un comunicado para anunciar que sus oficinas de todo el país atenderán este sábado 14 de diciembre en las oficinas a nivel nacional. La atención será de 8:00 a 12:00. La alta demanda en las oficinas del Segip se registra por las vacaciones escolares de fin de año y las elecciones judiciales, que se llevarán a cabo este domingo 15 de diciembre. Sin embargo, las autoridades electorales recordaron que se podrá sufragar con cédula de identidad que esté caducada hasta un año antes. El pasaporte y la licencia de conducir no son documentos válidos.

– Adelantan la Feria 16 de Julio de El Alto por las elecciones judiciales

La tradicional feria 16 de julio de El Alto, una de las más extensas de la región, que funciona los jueves y martes, todas las semanas, adelantará su atención para este sábado, debido a que el domingo es día de elecciones y la movilidad de personas será restringida. La feria comenzará a las 06.00 y terminará a las 20.00 horas del sábado. La tradicional feria 16 de Julio, de la ciudad de El Alto, se realiza los jueves y domingos, pero excepcionalmente por este fin de semana se llevará adelante el sábado 14, por las elecciones judiciales. Según la dirigencia de los gremiales, la decisión fue tmada por varios secretarios generales, inquietud que fue trasladada a la alcaldesa Eva Copa, quien aceptó la solicitud.

– Concluye el pago del bono Juancito Pinto en todo el país

Inicialmente previsto hasta el 30 de noviembre, el plazo para el cobro fue ampliado hasta este sábado 14 de diciembre. Los padres y tutores que aún no han retirado el incentivo pueden hacerlo en las entidades financieras habilitadas. En pasados días, el Ministerio de Educación informó que más de 2,2 millones de estudiantes, equivalentes al 99,35% de los beneficiarios programados, ya accedieron al incentivo de Bs 200. El bono, destinado a estudiantes de Primaria, Secundaria y Educación Especial en unidades educativas fiscales y de convenio, tiene como objetivo reducir la deserción escolar. Este año, el beneficio alcanza a 2,34 millones de estudiantes en todo el territorio nacional.

– The Strongest y Royal Pari juegan un partido crucial por distintos motivos

Royal Pari y The Strongest se enfrentan este sábado desde las 15:00 en Santa Cruz y será una “final” para ambos. El que pierda puede tener sentenciada su suerte en el torneo Clausura, aunque los objetivos son dos caras de la moneda: uno busca no descender, el otro seguir en pelea por el campeonato. A falta de tres fechas por jugar, Guabirá tiene 38 puntos en el acumulado y Royal Pari 33, los separan cinco puntos. Si los inmobiliarios pierden o empatan y los azucareros vencen en la siguiente fecha, con 41 puntos se harán inalcanzables. The Strongest está obligado a ganar para no resignar posibilidades en la lucha por el campeonato. Si los aurinegros pierden, Bolívar será campeón.