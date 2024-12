Agenda informativa: Miles de fieles peregrinarán hasta los pies de la ‘mamita’ de Cotoca

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 7 de diciembre

Boris Bueno Camacho / La Paz

– El municipio de Cotoca espera medio millón de peregrinos

Este 7 y 8 de diciembre, miles de fieles caminarán hacia el santuario de Cotoca para agradecer a la Virgen por los favores recibidos, y pedir por salud y trabajo. Pueden visitar el museo con los mantos de la milagrosa. La fe y devoción por la Virgen de Cotoca, patrona del Oriente boliviano, moverá a miles de devotos. Según el párroco del santuario, Rubén Alvis, se estima la participación de entre 350.000 y 500.000 peregrinos, quienes recorrerán los más de 20 kilómetros para cumplir promesas, agradecer milagros o pedir por la salud, la unión familiar y otras bendiciones. Esta vez, los peregrinos pueden visitar el Museo de Mantos Sagrados de la Virgen de Cotoca, que por primera vez exhibe una colección única de vestidos, coronas y joyas de la ‘mamita’.

– Desfile navideño tomará las calles del centro de La Paz

Este sábado 7 de diciembre, La Paz vivirá el tradicional Desfile Navideño, organizado por el municipio. El recorrido tomará todo el centro, por lo que habrá varios cierres de vías entre las 14:00 y las 23:30. Son 151 grupos que participarán en esta versión de fin de año. Como es habitual en este tipo de eventos masivos, la alcaldía paceña recomienda a la población tomar precauciones para garantizar la seguridad de todos. El Desfile navideño empezará en la Cervecería, bajará por la Avenida Montes, la plaza San Francisco, El Prado y terminará en la playa del Estudiante, de acuerdo con un informe de la Secretaría Municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana. Por precaución todas las calles circundantes a ese recorrido serán cerradas.

– Personas que no voten en las judiciales recibirán una multa de Bs 500

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció multas que van desde Bs 125 hasta Bs 1.250 para quienes cometan faltas en las elecciones judiciales del 15 de diciembre. Los jurados electorales que no asistan a las juntas de jurados pagarán una multa de Bs 125, mientras que los jurados que se nieguen a firmar el acta electoral, o consignar los resultados y las observaciones presentadas, deberán pagar Bs 1.250. Esa sanción la recibirán los notarios electorales que no asistan a la organización de los jurados de mesas de sufragio. En tanto, los ciudadanos que no voten el día de la elección o no exhiban el certificado de sufragio dentro de los noventa (90) días siguientes a la elección, deberán pagar una multa de Bs 500.

– El alcalde de Achocalla pasó su primera noche en el centro penitenciario Patacamaya

El alcalde de Achocalla Manuel Condori se encuentra provisionalmente en un lugar aislado del centro penitenciario de Patacamaya. Según las autoridades de la Dirección de Régimen Penitenciario, ya fue afiliado y revisado médicamente y en dos o tres días podrá estar con el resto de la población carcelaria. Según el director nacional de la instancia penitenciaria, Juan Carlos Limpias, el centro de reclusión es un lugar tranquilo ubicado en el centro de Patacamaya, productivo también; sin hechos de violencia registrados. El 2 de diciembre el alcalde Manuel Condori fue aprehendido, acusado de haber autorizado el movimiento de tierras en el cementerio Los Andes a la empresa Kantutani. El alcalde estuvo en celdas judiciales casi una semana.

– Tensa calma en el COF Obrajes después de un motín de internas

Esta madrugada, el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes amaneció en tensa calma tras que las autoridades penitenciarias aplacaran el motín de la pasada jornada debido al traslado de una interna, que sería dirigente, a otro departamento. En medio de las manifestaciones, algunas internas incluso quemaron varios objetos que ocasionaron que al menos dos mujeres sean afectadas por la humareda generada. Efectivos de la Policía y Bomberos tuvieron que intervenir para evitar que continúen las protestas y que se presenten más personas afectadas. En las próximas horas, las autoridades de Régimen Penitenciario brindarán un informe sobre los pormenores del problema suscitado en ese reclusorio

– El Senamhi emite alerta naranja en siete departamentos por tormentas eléctricas y lluvia

De acuerdo con un reporte, se tiene previstas lluvia y tormentas eléctricas moderadas, temporalmente fuertes, que comenzarán desde la mañana de este sábado hasta la noche del lunes 9 de diciembre. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca por tormentas eléctricas acompañadas de lluvias. De acuerdo con un reporte, se tiene previstas lluvias y tormentas eléctricas moderadas a temporalmente fuertes. En las pasadas horas, también se emitió una alerta naranja en los departamentos de Beni por la presencia de vientos de intensidad moderada a fuerte.

– Concluye campeonato nacional de natación en el departamento de Potosí

Después de una década, Potosí albergó un evento nacional de natación. Inició el jueves y concluirá este sábado el Campeonato Pre Infantil e Infantil Clausura 2024, en el que hubo unos 250 bañistas de diferentes partes del país. La Piscina Olímpica de Potosí, que es de 50 metros fue la sede de este último evento del año organizado por la Federación Boliviana de Natación (Febona). La reconformación de la Asociación Departamental de Natación de Potosí permitió a ese departamento organizar nuevamente torneos nacionales. El evento tendrá la presencia de nadadores de: Riberalta, Beni, La Paz, Oruro, Tarija, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y el anfitrión. Pando desistió de participar.