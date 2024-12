Aitana Bonmatí ganadora del premio The Best a mejor jugadora de la FIFA 2024

Aitana Bonmatí ha sido galardonada con su segundo premio The Best a Mejor Jugadora de la FIFA, tras el logrado en 2023 y después de conquistar el Balón de Oro en 2023 y 2024. Este es el cuarto premio consecutivo para España, tras el doblete de Alexia. Putellas (2021 y 2022) y el galardón obtenido por la jugadora del Barça en la edición anterior. Bonmatí ya fue premiada ayer con el Golden Player Woman en la Gala Golden Boy de Tuttosport en Turín. A nivel de clubes, el centrocampista azulgrana ha sido fundamental en la conquista del póker de títulos: Liga, Copa de la Reina, Supercopa de España y Champions League. Un reconocimiento tras otro para una jugadora verdaderamente diferencial.

La Gala The Best, de lo más inédita e inusual al haber sido realizada de manera telemática en Doha, como decisión de la FIFA, organizadora del evento, al no haber encontrado una fecha asequible en el calendario hasta el próximo marzo. El ganador ha sido elegido por un jurado internacional compuesto por los entrenadores y los capitanes de las selecciones masculinas y femeninas, un periodista especializado que represente al territorio de cada selección y los aficionados de todo el mundo.

Aitana Bonmatí con sus dos Balones de Oro MARCA

Nominadas al premio a Mejor Jugadora

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Mariona Caldentey (Barcelona/Arsenal)

Ona Batlle (Barcelona)

Salma Paralluelo (Barcelona)

Barbra Banda (Shanghái Shengli/Orlando Pride)

Caroline Graham (Barcelona)

Keira Walsh (Barcelona)

Khadija Shaw (Manchester City)

Lauren Hemp (Manchester City)

Lindsey Horan (Olympique Lyonnais)

Lucy Bronze (Barcelona/Chelsea)

Mallory Swanson (Chicago Red Stars)

Naomi Girma (San Diego Wave)

(San Diego Wave) Tabitha Chawinga (PSG/Olympique Lyonnais)

Sophia Smith (Portland Thorns)