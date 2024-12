Alcón sobre orden contra Evo: Sólo tiene que presentarse y responder sí o no

La viceministra indicó que hasta ahora ni él ni su entorno reconocieron o negaron el delito por el que se lo acusa.

eju.tv / Video: Bolivia TV

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, se refirió este viernes a la situación judicial de Evo Morales, investigado por el delito de trata y tráfico de personas, a quien dijo que sólo debe presentarse ante la justicia a responder «sí o no» y que no es necesario que se «victimice».

«¿Cuál es el fondo?, es simplemente asistir a una audiencia a la que se le convoca y responder sí o no, que es una respuesta que no hemos escuchado tanto ni de él mismo ni de todo el sector, acá todo ciudadano tiene que asistir a la justicia, no hay privilegio alguno», declaró la autoridad a la prensa.

El expresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) es acusado de cometer el delito de trata de personas por presuntamente haber mantenido una relación con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo un hijo. Morales no acudió a la convocatoria a declarar, por lo que la justicia emitió una orden de aprehensión en su contra y se activó la alerta migratoria para evitar su salida del país.

«Estamos hablando de una investigación que se lleva a cabo por trata, es simple, debe asistir a esta convocatoria y responder sí o no, no se necesita evadir la justicia, victimizarse, señalar que es una persecución cuando estamos hablando de un caso en el que están involucrados menores de edad», agregó la viceministra.

En respuesta a la orden de aprehensión, desde la dirigencia cocalera del trópico de Cochabamba se advirtió que si Morales es aprehendido «habrá sangre» y revelaron que se reforzó la seguridad para evitar que sea apresado por la Policía.