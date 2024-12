Analista asegura que Claure logró su primer objetivo con la encuesta preelectoral con miras a influir en el voto

Marcelo Silva tiene la percepción que hay una intención velada de posicionar a algunos candidatos en desmedro de otros.

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Para el analista político Marcelo Silva, el empresario boliviano radicado en Estados Unidos, Marcelo, Claure logró un primer objetivo al lanzar la encuesta preelectoral sobre la intención de voto y la percepción de las demandas ciudadanas debido a que generó una expectativa considerable; en tal sentido, considera que la intención mayor es definir aspectos de la política boliviana para influir en los resultados electorales.

Sin embargo, Silva cree que los datos del estudio de investigación cuantitativa no son confiables, porque no existen candidatos oficiales a la presidencia del Estado debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recién iniciará el proceso electoral el próximo 12 de abril de 2025; por tanto, actualmente solo se puede hacer referencia a precandidaturas que probablemente no se consoliden hasta la fecha contemplada en el calendario electoral.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“A mí me da la impresión de que el señor Claure, a largo plazo, quiere ser la persona que defina la política económica y la política en general en Bolivia; la encuesta le permite medir más allá de que este sea el candidato o no, cuál es su capacidad y grado de influencia en el imaginario colectivo y electoral de Bolivia; para bien o para mal, creo que el señor Claure ha logrado su objetivo, porque la mayoría de los medios de comunicación y de los líderes políticos han comentado esa encuesta”, precisó.

Foto: captura pantalla

Para el politólogo, Claure al lograr su primer objetivo, porque comprobó que tiene un considerable grado de influencia en diferentes sectores decisivos de la población boliviana, que le allanan en cierto grado su interés sobre áreas que le interesan sobremanera como el litio; en consecuencia, no sería extraño que en los próximos meses apoye no solo a un candidato, sino a más de dos en su afán de asegurar la materialización de sus intereses empresariales.

“Él tiene la capacidad de financiar las campañas que quiera, por eso me da la impresión de que uno de los objetivos será influir en el ámbito de los resultados electorales; sin embargo, estamos en una etapa compleja, porque no hay candidatos, hay precandidaturas, este es un momento de posicionamiento, he visto salir a Andrónico, a Eduardo del Castillo en algunas ocasiones, hay gente que se está promocionando, por tanto, no hay nada fijo”, apuntó.

En tanto, en el lado de la oposición, existen tres líderes que disputan una suerte de primarias: Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y Jorge Tuto Quiroga Ramírez, debido a que en los próximos meses uno de ellos concentrará la preferencia de los votantes que no responden al Movimiento al Socialismo (MAS); por ello, las encuestas no tienen un impacto real, en sentido que tanto el oficialismo como sus adversarios están en la fase de posicionamiento.

Foto: captura pantalla

“Ahora, esta encuesta (de Claure) podría tener la intención de posicionar a algún candidato y alejarnos de la preferencia electoral de otros, algunos dicen que hay omisiones y cálculos mal realizados; la intención sería decir, en el criterio de izquierda y derecha, aquí los mejores son Andrónico (Rodríguez) y Evo Morales; y Manfred (Reyes Villa) y Samuel (Doria Medina), el resto no va, quién dice que no haya la intención de posicionar ciertas candidaturas”, señaló.

Silva cree que Marcelo Claure se lanzó de lleno a la arena, porque busca influir tanto en el ámbito político como en el económico, porque puede definir al candidato de su interés y después pasar la factura con negocios económicos; Pero, además, puede ofrecer de ahora en adelante los contactos internacionales que tiene al ser un empresario con varios intereses en muchos países y con muchas relaciones de alto nivel, por eso, esa necesidad de influir en el electorado.

“Por lo tanto, la encuesta no es muy sana en ese sentido, me da la impresión que es una encuesta que trata de posicionar ideas y preferencias electorales, el caso de Morales que no está habilitado para ser candidato, pero si mide a Andrónico y a Morales conjuntamente, a mi parecer está tratando de influir en el problema interno del MAS, está diciendo que al arcismo no le queda otra que volver a pactar con el evismo, no con Evo Morales, pero sí con el evismo; daría la impresión de que ese es el mensaje”, consideró.