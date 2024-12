Analista asegura que la elección judicial será una ‘farsa’ si no se cambia a todos los magistrados

Vladimir Peña cuestiona que los votantes hayan elegido a ciegas y que, en plena revolución tecnológica, el país continúe rezagado en el desarrollo de los procesos electorales.

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

Para el analista político Vladimir Peña, las elecciones judiciales parciales efectuadas el pasado domingo 15 de diciembre serán un engaño si el próximo tres de enero de 2025 los magistrados ‘autoprorrogados’ del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) continúan en sus cargos y, si sucede ello, deben existir sanciones para quienes impulsaron esos comicios que demandaron recursos económicos del Estado.

En consecuencia, considera que las actuales altas autoridades judiciales deben dar un paso al costado, porque, caso contrario, la situación continuará igual, debido a que los actuales magistrados del TCP continuarán con la mayoría en ese cuerpo de la Justicia, hecho que corroborará que los bolivianos fueron engañados por el poder político con la ‘farsa’ de que eligen a los integrantes del Órgano Judicial, lo que considera una ‘gran estafa’ para la población.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Creo que la indignación va a ser mayor el próximo 3 de enero cuando la gente se de cuenta que nada cambia y para que los cinco autoprorrogados que maneja la justicia y someten a todos los órganos de este país van a seguir sentados manejando la justicia a partir de esa fecha, no va a haber un cambio sustancial que es a lo que aspira la gente y será una gran estafa el proceso electoral”, asevera el experto.

Foto: captura pantalla

Peña afirma que las elecciones judiciales representan la situación en la que se encuentra la democracia en el país y la desinstitucionalización que atraviesan las entidades fundamentales del Estado, además de los propios problemas que entraña el proceso electoral judicial, el cual después de tres oportunidades, muestra que la gente continúa con la interrogante sobre su propósito, debido a que los electores hasta la fecha van a votar sin saber qué o a quién eligen.

“Más ahora, con tanto caos, la prórroga de un año, que no se llegó a un acuerdo, que las paralizaciones, los amparos; al final, toda esta situación termina desdibujando el proceso electoral judicial y este proceso, además, debería servir para afinar la maquinaria, el organismo electoral como sistema, para garantizar elecciones limpias y confiables, ágiles en su resultado; y, lastimosamente, se están profundizando los problemas, no se solucionan viejos problemas”, puntualiza.

El analista considera que la desinformación y la lentitud del cómputo generan susceptibilidades, porque los votantes no tuvieron los datos que les permita elegir de manera informada y, en una época en la que la tecnología permite a otros países acceder a los resultados en tan solo 24 horas, en Bolivia sucede todo lo contrario y no se conoce ni una tendencia del voto que pueda dar un panorama sobre cómo estará configurado el Órgano Judicial a partir del próximo año.

Foto: captura pantalla

“De acuerdo a la normativa, que por supuesto es arcaica, el Órgano Electoral tiene siete días para dar los resultados, pero hoy cuando los tiempos se han agilizado, los plazos se han simplificado por el uso de la tecnología, pues la democracia también tiene que actualizar sus procedimientos y plazos, esperar cuatro o cinco días por los resultados termina desvaneciendo más aún el proceso como tal y prende las alarmas de lo que serán las elecciones presidenciales”, alerta.

Además, recuerda que continúa en la retina de la gente lo que sucedió en las elecciones de 2019, cuando se denunció un fraude electoral porque, justamente hubo un problema en el conteo rápido que fue interrumpido de manera abrupta y cuando retornó, los resultados eran otros, lo que dio inicio a protestas en todo el país; justamente, ante ese hecho que aún provoca polémica, considera que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debería haber tomado los recaudos organizacionales y técnicos para generar certidumbre en la población.

“Creo que los vocales electorales se han dedicado a la discusión pública, el vocal Tahuichi me parece un personaje singular que anda dando consejos a todos, pero no hace la tarea que debería hacer, entonces, para dar consejos a los demás primero hay que hacer la tarea propia y, en este caso, estamos hablando de un tema muy sensible, de una democracia frágil y que necesita que todas sus autoridades estén trabajando; toda esta situación de desinformación, de caos, de enredos jurídicos, de impugnaciones y de anomalías repercuten en todo el proceso electoral”, certifica.

Foto: captura pantalla

El TSE puso un plazo estimado para entregar los resultados totales de las elecciones judiciales hasta el próximo miércoles; sin embargo, los resultados en varios departamentos no superan el 20 por ciento; empero, en el reglamento de las judiciales, su artículo 61 señala que el cómputo departamental del proceso electoral de elección de Autoridades del Órgano Judicial y del TCP debe concluir en un plazo máximo de siete días calendario, posteriores al día de la votación.