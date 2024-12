Analista sostiene que la inflación en Bolivia es la más alta en 16 años

Uno de los motivos es el contrabando a la inversa, la sequía, los bloqueos y fenómenos climáticos.

Juan Carlos Fortún

Fuente: El Deber

Luis Fernando Torrejón indicó que la inflación que tiene el país es una de las más altas de los últimos 16 años, con 8,82% acumulada a noviembre, según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“(Esta) se debe principalmente por el contrabando a la inversa, la sequía, fenómenos climatológicos, y obviamente también a los bloqueos, haciendo hincapié muy grande en la afectación originada por los fenómenos naturales del niño y la niña vividos. Pero no se mencionó para nada, que la causa principal de nuestra inflación, es la falta de dólares y su cotización elevada en el mercado paralelo”, dijo el analista.

Agregó que una consecuencia clara, es la devaluación de la moneda y su pérdida de su poder adquisitivo que llega cerca de un 60%, con una tendencia de mayor presión social y más pobreza en la población.

Además, dijo que el presidente Luis Arce se ha concentrado en explicar y responsabilizar de la situación económica actual del país principalmente a los bloqueos generados por Evo Morales que habrían provocado, según su informe, una pérdida de más de $us 3.000 millones.

“También se han enfocado en los créditos que no han sido aprobados ni desembolsados por un monto de $us 1.228 millones. Sin embargo, no se ha explicado sobre la crisis fiscal, monetaria, cambiarias y comercial en nuestra economía, y, sobre todo, los 12 años consecutivos de déficit público, el cual es el origen de esta crisis multidimensional”.

Torrejón observó que no ha habido mucha autocrítica y se ha buscado principalmente buscar responsables fuera del Gobierno, inclusive se ha hablado de lo que ha sucedido a nivel internacional con la elevación de las tarifas de transporte marítimo.

“Bolivia es una de las economías con mayor inflación (la tercera de la región en este año) y además una de las que va a tener menor crecimiento económico de acuerdo a las proyecciones de organismos internacionales (FMI, BM, CEPAL), entonces si bien hay un contexto externo desfavorable, la principal causa del desabastecimiento de carburantes, falta de dólares y la misma inflación, es precisamente el tema de una crisis multidimensional de origen fiscal”.

Finalmente dijo que no solamente la respuesta a este problema o la solución a la crisis económica, es la aprobación y desembolso de créditos externos por $us. 1.228,3 millones.

“El comercio exterior ha sido duramente golpeado este 2024, a septiembre de este año, si bien hemos tenido un superávit comercial de casi $us 69 millones, el saldo comercial acumulado negativo, de enero a septiembre 2024, es 429% mayor que el del mismo periodo 2023”.

Agregó que la escasez de dólares y su precio elevado han tenido un efecto nocivo en tanto en las importaciones como exportaciones, reprimiendo a ambos, lo cual más allá del tema inflacionario, han provocado que la economía crezca de manera limitada este 2024, exista menos flujo de divisas y que perdamos competitividad a nivel regional.

También dijo que las metas gubernamentales previstas en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 son poco ambiciosas, optimistas, pero si más realistas, “al menos si se las compara con las de los últimos cinco años. Se prevé gastar más (9,2% déficit fiscal/PIB), pero crecer menos (3,51%), algo contradictorio. Se reconoce que este 2024 tendremos una inflación elevada histórica (cerca al 10%), y se estima un 2025 también inflacionario (7,5%). Con una inversión pública menor que este año, solo de $us. 4.024 millones, que estará en función al parecer de la deuda pública, lo que condiciona más nuestro crecimiento económico mesurado, todo lo contrario, al PGE 2025, el cual creció en 280% respecto al 2010”.

Fuente: El Deber