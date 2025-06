Arce reconoce que ‘vivimos al día’ con los dólares; se van en combustible y deuda, no quedan para el mercado cambiario

El presidente Luis Arce reconoció este jueves que el país tiene dólares para vivir “al día”, porque usa la divisa para los combustibles y la deuda, lo cual impide encarar el tema del mercado cambiario. Atribuyó esta situación a la asfixia que ejerció la Asamblea Legislativa al trabar la aprobación de créditos.

“Hoy vivimos al día. Todos los dólares que tenemos básicamente es para combustibles, para pagar la deuda y todo ello. No nos queda como para hacer el físico de enfrentar el mercado cambiario adicionalmente”, dijo Arce entrevistado en el programa Fama, Poder y Ganas.

Según el mandatario, si la Asamblea hubiese aprobado los créditos en su momento, se habrían evitado los problemas, pero ahora están a destiempo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“No está nada asegurado porque no hay dólares, no hay financiamiento, porque es insuficiente lo que se tiene. Y además ya estamos a destiempo. Si hoy día, mañana mismo aprobarían los 1.800 millones de dólares que están (en la Asamblea), no se resuelve, porque no llegan en este momento, va llegando en función de la gradualidad”, afirmó.

Ante este escenario y el incremento de costos de producción en el exterior, el mandatario también consideró que la cotización del dólar no podrá mantenerse en Bs 6,97.

“Como gran parte de nuestra importaciones proviene justamente de los países que han incrementado sus costos, va a llegar con precios más altos lo que importamos y eso sumado a que no estamos generando la capacidad todavía sino hasta el 2026, 27 como decíamos nosotros de producir hidrocarburos, es evidente que el dólar ya no vuelva a 6,97”, manifestó.

Si bien existen candidatos que hablan de devaluar el tipo de cambio oficial, Arce mencionó que eso debe realizarse de forma quirúrgica, puesto que se requiere de un colchón de dólares, que actualmente no cuenta el país.

Alerta a la derecha de una convulsión

Arce prevé que la derecha vaya a ganar las elecciones, pero alertó que si no deja de asfixiar a la economía, se puede generar una convulsión que favorezca a Evo Morales, a la vez de que pondría en riesgo la contienda electoral.

“Ahora se dan cuenta que está en peligro lo que están en este momento saboreando”, alertó el mandatario a los que se ven ganadores electorales.

“De acuerdo a las encuestas y todo lo que estamos viendo, el próximo gobierno sería un gobierno de derecha, pero si ellos evidentemente no colaboran en la Asamblea, no se dan cuenta que era que es necesario dejar de asfixiar al gobierno con los créditos y otro tipo de medidas que vamos a tener que tomar para poder garantizar el combustible en el país, esto evidentemente puede desencadenar en una convulsión social que es lo que exactamente quiere Evo Morales”, agregó.

Lea también: Arce confirma que su hijo adquirió tierras por $us 3 millones con crédito del Banco Ganadero y descarta irregularidades – eju.tv