Andrónico afirma que el candidato presidencial «se llama Evo Morales» aunque admite que existen diferencias

El presidente del Senado fue proclamado como candidato presidencial para las elecciones generales de 2025 por algunos sectores disidentes del MAS e incluso el líder del MTS, Félix Patzi, abrió la posibilidad de invitarlo para que sea el candidato presidencial de ese partido.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, aclaró en presencia del líder político y la militancia de éste que el candidato presidencial del evismo “se llama Evo Morales” aunque admitió que existen algunas diferencias internas.

“Yo estoy donde estoy gracias a la decisión orgánica y estaré gracias a la decisión orgánica donde ustedes tomen la decisión de manera colectiva, pero en este momento las decisiones orgánicas se respetan y frente a la tanta especulación mediática a nivel nacional, compañeras y compañeros, el candidato a la presidencia se llama Evo Morales, es nuestro compañero Evo, frente a tanta especulación que se ha generado a nivel nacional”, proclamó el joven político en el ampliado de las federaciones leales al expresidente que se realiza hoy en Chimoré.

El presidente del Senado no ocultó el contexto adverso que le toca afrontar: “Incluso la derecha dice que la división no solo llegó al MAS en dos cabezas sino al Chapare, en el trópico, la especulación es tanto que a mi me dicen ‘candidato del MTS’, ‘candidato de arcistas’, ‘candidato de tal, candidato de cual’ y yo a costa de decisión de las bases compañeros no puedo cometer semejante error”, reafirmó.

Rodríguez fue proclamado por sectores disidentes del MAS como candidato presidencial para las elecciones generales de 2025, pero éste insiste en su lealtad al líder político que atraviesa uno de sus momentos más complejos.

“Habrá algunas diferencias, habrán algunos problemas de por medio, internos, cómo no van a ver compañeros. Habrá algunos desacuerdos que hay que superarlos, la felicidad del progreso se dice que no es ausencia de obstáculos o de problemas, hay que saber superarlos”, reflexionó Rodríguez.

El joven político se perfila como uno de los líderes de la renovación evista, y algunos allegados a Evo Morales adelantaron que éste podría ser el candidato de reemplazo en caso de que el líder sea detenido o inhabilitado como candidato.