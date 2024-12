Ante las largas filas en busca del certificado de impedimento, el TSE recuerda que hay 20 días

Ante las largas filas de personas que se formaron para recabar el certificado de impedimento, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó este domingo que se dispuso 20 días para la tramitación de este documento.

“Creo que la gente tiene razón cuando quiere resolver el problema de manera rápida, pero hay varios días. Tienen 20 días tranquilamente hacia adelante para cumplir con esa formalidad”, dijo Óscar Hassenteufel, presidente del TSE, durante la conferencia de prensa de evaluación de los comicios judiciales parciales.

Debido a que participar en las elecciones en el país es obligatorio, las personas que no emitieron su voto deben contar con el certificado de impedimento si no quieren ser pasibles a sanciones o estar imposibilitadas de realizar, principalmente, transacciones bancarias.

Un gran número de ciudadanos se volcó a los puntos habilitados para obtener el certificado de impedimento y algunos señalaron que deben viajar mañana, lunes, o acudir a las entidades financieras por lo que les urgía contar con ese documento.

Otros indicaron que no era su responsabilidad no haber votado porque se registró en el padrón, pero a la hora del sufragio su nombre no estaba en las listas.

Hassenteufel manifestó que “hubo demasiada gente que se presentó a tramitar su certificado de impedimento”, por lo que se dieron las instrucciones para abrir más mesas destinadas a la atención.

El certificado de sufragio será exigido durante tres meses a partir de la fecha para todo tipo de trámite y en caso de no contar con él, la persona debe presentar el certificado de impedimento. En caso de que no cuente con ninguno deberá pagar Bs 500.