Anteproyecto del PGE 2025 no contiene el presupuesto para las elecciones generales

El diputado evista Anyelo Céspedes cuestionó la falta del presupuesto para las elecciones generales; “cuidado que estén en riesgo”, dijo. La legisladora arcista Blanca López admitió que no se especifica el monto, pero dijo que los comicios están garantizados

El anteproyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 está en consideración en la Cámara de Diputados. Legisladores emitieron una serie de cuestionamientos a esta norma; uno de ellos tiene que ver con la falta del monto económico que será destinado a las elecciones generales, previstas para agosto por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El diputado evista Anyelo Céspedes emitió la observación y advirtió “cuidado que estén en riesgo las elecciones generales”, debido a que no se contempla un presupuesto, en medio de una complicada situación económica por la que atraviesa el país.

“En el Presupuesto General del Estado 2025 no hay el presupuesto para las elecciones nacionales. No lo han previsto (desde el Ejecutivo); cuidado que estén en riesgo las elecciones”, advirtió Céspedes.

El diputado evista lamentó que el anteproyecto de ley no sea tratado con celeridad en la Cámara Baja, ya que este miércoles se suspendió su tratamiento en la Comisión de Planificación, debido a la ausencia del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, para que explique el proyecto.

“Esperemos que el Órgano Electoral exija al Gobierno que se presupueste, para que haya unas elecciones nacionales, porque lo que más queremos es que haya un nuevo presidente que reactive la economía”, añadió Céspedes.

Por su lado, la diputada arcista Blanca López dijo que el presupuesto para la realización de los comicios generales está en el anteproyecto del PGE 2025, aunque admitió que no se especifica el monto.

“Está equivocado mi colega parlamentario. Está dentro el Presupuesto General del Estado, no tal vez específicamente el monto, pero sí está como previsión”, sostuvo.

En días precedentes, el anteproyecto de ley del PGE estuvo sujeto a una socialización con sectores sociales y con representantes de organizaciones de productores, según resaltó Montenegro.

“(El diputado Céspedes) no puede anticiparse (a decir que no hay presupuesto para los comicios”, si es que tiene alguna duda, que le pregunte al ministro en la socialización, porque seguro va a estar. No puede adelantarse a los hechos. Dentro del PGE sí está este presupuesto, tal vez no con un monto específico, pero sí está garantizado para las elecciones generales”, añadió López.

En junio de este año, autoridades del Tribunal Supremo Electoral anunciaron la realización de las elecciones generales en agosto de 2025, para que las nuevas autoridades sean posesionadas el 8 de noviembre siguiente.

Céspedes, por su lado, emitió otros cuestionamientos, como un incremento del 40% de endeudamiento por parte del Estado o que el Gobierno pueda acceder a créditos externos, por parte de organismos internacionales, sin la autorización del Legislativo.

“El Gobierno está jugando con los tiempos”, indicó, debido a que considera que el Ejecutivo apuesta a que el Legislativo no pueda aprobar este anteproyecto de ley del PGE, para que, según la normativa, entre en vigencia en 2025 de forma automática, sin el consentimiento de la Asamblea.

Por su lado, el presidente de la Comisión de Planificación de la Cámara Baja, el arcista Andrés Flores, informó que este viernes 6 de diciembre, a las 08:00, se retomará el tratamiento del anteproyecto del PGE 2025, con la presencia del ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

“Al pedido de los colegas (…) se ha podido coordinar con él (ministro), quien se ha comprometido a estar presente este viernes, para que pueda defender este Proyecto del Presupuesto General del Estado”, dijo el legislador.

Flores, según un reporte de la Cámara Baja, remarcó que el anteproyecto de PGE llegó a la comisión que preside el 25 de noviembre y, según la normativa, se tienen 15 días para su tratamiento, por lo que aún se encuentran en el plazo para emitir la resolución y remitirlo al pleno camaral.