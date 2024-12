Antonio Saravia: Si gana el MAS, Bolivia enfrentará un régimen como Venezuela

Antonio Saravia instó a la oposición a trabajar en un proyecto que realmente represente un cambio, alejándose de las estrategias poco efectivas que han caracterizado su actuación en el pasado. “Se tiene que trabajar un proyecto distinto al del MAS y de la (actual) oposición que siempre ha sido blandengue, timorata y funcional al partido de gobierno”, indicó.

Santa Cruz.- El economista Antonio Saravia lanzó una contundente advertencia sobre las consecuencias de un eventual retorno del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder, aseguró que ese hecho implicará un deterioro aún mayor para el país, al que describió como “quebrado” por las políticas que impulsó el masismo en dos décadas.

“Si el MAS vuelve, se tendrá que hacer maletas, Bolivia no tiene un flujo de ingresos, no tiene gas, no tiene plan B y apostó aplastar la iniciativa privada a punta de impuesto, regulaciones, controles de precio y es un país que vive del financiamiento. Así que si gana el MAS, estamos en serios líos porque se encargará de destruir el país”, manifestó Saravia en el programa radial La Hora Pico que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Ante ese panorama, Saravia considera que Bolivia estará condenada a un régimen similar al de Venezuela. “Apostó por aplastar la iniciativa privada a punta de impuestos, regulaciones, controles de precio, Bolivia vive del financiamiento… entonces es un país quebrado, es un país que la dictadura no quiere solucionar”, sentenció Saravia.

De acuerdo con el economista, el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 es un reflejo de esta crisis. Destacó que el déficit fiscal proyectado alcanza casi el 10,5%, con un 41% de los ingresos provenientes de financiamiento interno y externo. En ese sentido, criticó la gestión de las últimas dos décadas, calificándola de autoritaria y dictadura disfrazada.

No obstante, señaló que la población ha despertado tras años de mal manejo y abuso de poder, exigiendo un modelo de gobierno completamente distinto al actual. “La gente no quiere chefs que usen la misma receta; quieren nuevas recetas”, quien señaló que Andrónico puede ser la cara de una renovación del MAS, pero este no dejará de ser una pieza más del mismo andamiaje masista.

En cuanto a las soluciones para el país, Saravia señaló que Bolivia necesita un ajuste profundo. “Son 11 años consecutivos de déficit fiscal. Hay que reducir el gasto público, comenzando por despedir al menos a 300 mil de los 700 mil burócratas que se instalaron en el gobierno. De los 17 ministerios, deberían quedar nueve o diez. Las empresas públicas deben ser privatizadas”, enfatizó.

Saravia también planteó que este ajuste económico debería ser financiado por los políticos responsables de la situación actual. “Son ellos, con sus parientes y amigos que firmaron el cartón azul, quienes deben pagar el precio”, afirmó.

Consultado sobre si el MAS tiene chances políticas en las elecciones de 2025, Saravia opinó que el masismo no tiene chances reales de ganar. “Luis Arce tiene un apoyo menor al 5% y un rechazo altísimo. Evo Morales, aunque con un poco más de respaldo, también enfrenta un rechazo generalizado. Andrónico podría ser un candidato, pero la población ya lo ve como parte del mismo sistema”, dijo.

Ante ese panorama, el economista instó a la oposición a trabajar en un proyecto que realmente represente un cambio, alejándose de las estrategias poco efectivas que han caracterizado su actuación en el pasado. “Se tiene que trabajar un proyecto distinto al del MAS y de la (actual) oposición que siempre ha sido blandengue, timorata y funcional al partido de gobierno”, indicó.

