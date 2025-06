Israel ha hecho una apuesta audaz pero aterradora

Al menos siete personas resultaron heridas por el ataque de Irán sobre Israel Al menos siete personas resultaron heridas por el ataque de Irán sobre Israel

Funcionarios israelíes sostienen que eventualmente no les quedaría más opción que atacar el programa nuclear de Irán y que contaban con una breve ventana para hacerlo. Irán es más débil de lo que ha sido en décadas. Israel destruyó sus defensas aéreas el año pasado, en ataques realizados como parte de una escalada mutua. No solo el régimen es impopular, sino que su influencia en Líbano y Siria ha disminuido considerablemente. Hezbollah, la milicia libanesa que antes era vista como la punta de lanza de cualquier represalia iraní, ya no cuenta con los misiles ni la organización para llevar a cabo una represalia seria.

Más importante aún, insiste Israel, Irán nunca ha estado más cerca de desarrollar un arma nuclear. Afirma que, tras acelerar su producción de uranio enriquecido, Irán ahora tiene suficiente para fabricar 15 bombas. En una declaración grabada, Netanyahu afirmó tener pruebas de que Irán está armando su tecnología, sugiriendo que podría estar cercano a construir un dispositivo. Sus funcionarios creen que, en conversaciones con Estados Unidos sobre un acuerdo que detenga el programa nuclear, Irán ha estado creando una cortina de humo, mientras sus científicos avanzaban rápidamente en secreto. En una publicación, Trump respaldó esta opinión, acusando a Irán de no estar dispuesto a llegar a un acuerdo. Si las negociaciones estaban destinadas al fracaso, Israel cree que debía actuar ahora, antes de que fuera demasiado tarde.

Es posible que, con ayuda de Estados Unidos en los próximos días, Israel logre infligir graves daños al programa nuclear iraní. Al haber eliminado a muchos funcionarios iraníes, puede haber causado tal caos en Teherán que el régimen no pueda montar una respuesta poderosa. Tras recibir una demostración de fuerza de tal magnitud, los mulás podrían verse disuadidos de intentar nuevamente construir un arsenal nuclear. Este sería el resultado que mejor beneficiaría a Oriente Medio y al mundo.

Un grupo de bomberos trabaja en el sitio de una explosión en un complejo residencial en el norte de Teherán, Irán, el viernes 13 de junio de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi) Un grupo de bomberos trabaja en el sitio de una explosión en un complejo residencial en el norte de Teherán, Irán, el viernes 13 de junio de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi)

Sin embargo, la ofensiva del viernes también conlleva un gran riesgo. Por un lado, la urgencia puede no ser tan grande como Israel afirma. En marzo, la jefa de inteligencia estadounidense, Tulsi Gabbard, declaró que Khamenei no había reautorizado el programa de armas que suspendió en 2003. Incluso después de los ataques, Trump continuó creyendo que era posible entablar negociaciones, instando a Irán a regresar a la mesa de diálogo y llegar a un acuerdo. Si Irán aceptara, una posibilidad remota, esto podría convertirse en una fuente de fricción entre Estados Unidos e Israel. Netanyahu nunca ha confiado en que Irán cumpla con pactos para limitar su programa nuclear.

El ataque también es una apuesta debido a sus posibles consecuencias regionales y globales. Aunque Irán tiene menos capacidad de represalia que antes, aún puede causar mucho daño. Ya, el 13 de junio, Irán lanzó más de 100 drones contra Israel. También podría atacar a los estados del Golfo que son aliados de Estados Unidos o albergan bases estadounidenses. Todavía puede recurrir a los hutíes, sus aliados en Yemen. Además, podría organizar una campaña de terror contra intereses israelíes o judíos en todo el mundo. Si la situación derivara en una guerra regional, podrían desencadenarse consecuencias para la estabilidad y—por medio del precio del petróleo—para el resto del mundo.

Por extraño que parezca, un colapso del corrupto régimen iraní, por más odiado que sea dentro del país y en la región, también podría ser altamente desestabilizador. Irán es un país grande y complejo sin una historia de democracia. Nadie puede prever qué podría surgir del caos.

Pero la principal razón por la que el ataque es una apuesta es que puede no funcionar. En dos ocasiones anteriores, en Irak en 1981 y en Siria en 2007, Israel atacó programas de armas nucleares y los detuvo con éxito. El esfuerzo de Irán es mucho más avanzado y disperso que aquellos. Su instalación en Fordow, en la provincia de Qom, está protegida bajo una montaña. Si, como algunos funcionarios creen, eso la hace inaccesible para las municiones israelíes, Israel necesitaría tropas terrestres o apoyo estadounidense para desactivarla. Incluso si la infraestructura física es destruida, Irán tiene sus propios depósitos de uranio. Durante las últimas décadas, ha dominado el proceso de enriquecimiento. La geología y el conocimiento técnico quedan fuera del alcance incluso de las bombas estadounidenses. Si el programa iraní se reinicia, podría volver más peligroso y amenazante que nunca.

Por lo tanto, es probable que, dentro de unos años, Israel y posiblemente Estados Unidos se vean obligados a repetir la operación. Cada vez será más difícil que la anterior. Incluso en un mundo donde las viejas reglas están desapareciendo, un patrón interminable de bombardeos regulares sobre una nación soberana conllevaría un alto costo diplomático y político. Eventualmente, los ataques repetidos podrían poner a prueba la paciencia de Estados Unidos y enfurecer a la opinión pública, causando un daño duradero a la alianza con Estados Unidos de la que Israel depende.

Netanyahu argumentará que ninguno de estos puntos pesa más que la supervivencia de su país y que simplemente no puede permitirse dejar que las negociaciones con Irán se prolonguen. Es una visión de todo o nada que ha llevado a Israel a guerras en Gaza, Líbano y ahora Irán.

La esperanza es que el programa nuclear de Irán sea destruido para no regresar jamás. Eso justificaría a Netanyahu. Pero si no, Israel tendrá que convivir con la paradoja que genera el propio primer ministro. En un momento en que los estados del Golfo están ofreciendo una nueva visión del mundo árabe basada en la coexistencia con Israel, derivada del desarrollo económico, su disposición a recurrir al conflicto amenaza con hacer imposibles esos planes. En su intento de proteger a Oriente Medio de la agresión iraní, corre el riesgo de atraparlo en un ciclo de destrucción violenta e inestabilidad. A su manera, eso también supone una amenaza existencial para Israel.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.