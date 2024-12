“Arce adelanta su propia derrota en las elecciones del 2025”, señala el diputado Astorga

El parlamentario afirmó que la oposición no tiene la culpa de que no haya dólares en el país, de que no haya combustibles y que el precio de los productos y alimentos se haya encarecido a más del doble de su precio.

eju.tv / Video: Tele Estrella Satelital

El diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, consideró este miércoles que el presidente Luis Arce adelanta su “propia derrota” en las elecciones del 2025, quien dijo que será la única alternativa que pugnará frente a candidatos “neoliberales”, pero no duda que los opositores aprovecharán del «desgaste» de su Gobierno en estos cuatro años de gestión.

“Ya es una derrota anunciada, Luis Arce está demostrando que es un pusilánime y mediocre que no podrá solucionar la crisis económica y prácticamente y con antelación está diciendo que el próximo año será peor que este”, afirmó el legislador.

Dijo que la oposición no tiene la culpa de que no haya dólares en el país, de que no haya combustibles y que el precio de los productos y alimentos se haya encarecido a más del doble de su precio, que es algo que debería haber solucionado en su calidad de mandatario.

“Ha sido ministro de Evo Morales y despilfarraron el dinero que estaba en bonanza y ahora no pueden solucionar la crisis económica en la que se encuentra Bolivia”, prosiguió Astorga.

Durante su discurso, Arce también señaló que al siguiente año los opositores querrán aprovechar los cuatro años de «desgaste» de su Gobierno, para ello, cuestionarán el modelo económico y tratarán de desestabilizar y quitarle el poder económico a Bolivia.

No obstante, enfatizó que serán la única alternativa de izquierda que pugnarán en elecciones generales del 2025 frente a los “neoliberales” que se aprestan a volver, y que para ello todas las organizaciones sociales deben sumarse a través de la redacción de un sólo programa de Gobierno.