Argentina: Detienen a tres sospechosos de las amenazas contra la ministra de Seguridad

Los mensajes de intimidación también eran dirigidos al gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Las autoridades argentinas detuvieron a tres personas por su presunta vinculación con las amenazas proferidas contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Según la prensa local, las detenciones ocurrieron la noche del miércoles, tras los allanamientos realizados en cuatro domicilios por órdenes de la jueza federal María Romilda Servini. En esas viviendas se habrían encontrado dos revólveres y cartuchos.

Las detenciones ocurren después de que el gobierno de Argentina ofreciera una recompensa de 10 millones de pesos (cerca de 10.000 dólares) para encontrar a los autores de las amenazas.

La retribución será para «aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles, precisos y contundentes que permitan lograr la identificación y captura de los autores de la intimidación pública y las amenazas», refiere la Resolución 1295/2024 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

De momento, los tres sospechosos quedarán bajo disposición judicial. El procedimiento se ha hecho con hermetismo, por lo que no ha trascendido información que aclare si los aprehendidos están vinculados con las cuatro personas que aparecieron en el video para amenazar a la ministra y al gobernador.

Los hechos

El fin de semana pasado, se viralizó un videomensaje de una organización presuntamente narcoterrorista para amenazar a Bullrich y a Pullaro.

«Este video va para vos, Pullaro y Bullrich. Primero que nada, comentarle a la gente qué arreglo hiciste para que se calme Rosario y darle más poder a tu banda», dice uno. «Hiciste matar a gente inocente, armaron todo para tapar a tu banda. Gobernador mafioso de Santa Fe, haga algo para los chicos, que no se haga el delincuente», añade.

Esta semana, el Javier Milei respondió a estas amenazas: «El crimen no paga ni pagará jamás en nuestro gobierno. No será rentable ser delincuente. El que las hace las paga. Y de ahí no nos vamos a mover».