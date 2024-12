Argentina: familiares del bagayero muerto indicaron que la víctima «no era narco» y culparon a Bullrich

Fuente: El Tribuno

Después del enfrentamiento ocurrido durante la madrugada de este miércoles entre bagayeros y Gendarmería Nacional, que dejó de saldo la muerte de Fernando Gómez, sus familiares reclamaron justicia, dijeron que el hombre «no era narco» y culparon a la ministra Patricia Bullrich por el Plan Güemes que tiene como objetivo combatir el narcotráfico.

El Tribuno está presente en el norte provincial y dialogó con familiares de Gómez, quien perdió la vida tras un enfrentamiento con los uniformados (además de él, hubo cuatro heridos y dos de ellos se encontraban en estado crítico).

«Lo único que quiero es justicia porque dicen que es cabecilla de los narcos, que mataron a un narco y yo quisiera que se acerque a ver la supuesta ministra, la Patricia Bullrich. Por culpa de ella ahora mi sobrino perdió su papá. Él trabajaba con coca y cigarrillos», dijo Gabriela, concuñada de Fernando.

Y agregó: «Ellos dicen que tenía droga, yo quisiera que filmen en la casa donde supuestamente vivía el cabecilla narco porque así no vive un narco, con piso de tierra y sin techo».

Gabriela, concuñada del hombre que murió esta madrugada. Javier Rueda

Acusación contra los gendarmes

Además, la familiar de Gómez acusó a los gendarmes de estar bajo los efectos del alcohol o drogas: «Lo mataron, no sé si estaban drogados o borrachos, no sé, pero él se quiere lavar las manos y yo yo lo único que le pido justicia».

Sandra, esposa de Fernando, también dialogó con El Tribuno mientras esperaba recuperar el cuerpo de su pareja. «Lo tenían tirado como un perro ahí en el puesto 28».

Los familiares del bagayero volvieron a mencionar a Bullrich y le pidieron que vaya al norte provincial: «Quisiera que se acerque porque por culpa de ella, ahora mi sobrino perdió su papá. Esto es culpa de ella porque puso todo este Plan Güemes y queremos que venga a ver la casa del supuesto narco».

«A mis sobrinos le arrebataron a su papá. Nadie tiene derecho a matar a nadie y dejar a los chicos sufriendos. Yo digo que el que lo ha hecho no tiene hijos, no tiene familia, no le duele».