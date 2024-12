Avicultores cruceños afirman que no fueron convocados a reunión con el Gobierno y lamentan amenazas 

En horas pasadas, Silva dijo que esperan reunirse con los representantes de los productores de arroz y pollo, por el incremento de estos productos que afecta a la economía nacional.

eju.tv / Video: DTV

El presidente de la Asociación Departamental de Avicultores de Santa Cruz (ADA), Omar Castro, afirmó este jueves que no recibieron ninguna invitación de parte del Gobierno, con el fin de conversar sobre el alza del precio de la carne de pollo. Asimismo, lamentaron las amenazas de sanción e indicaron que no participarán si está presente el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“No hemos recibido ninguna invitación, en Cochabamba se reunieron con ciertos actores y empresas avícolas, pero a ADA Santa Cruz no nos llegó ninguna invitación y de ser así, seremos partícipes de la misma. Aunque no garantizamos nuestra presencia si está el viceministro Silva”, anunció Castro, quien lamentó que esa autoridad esté emitiendo mensajes de advertencia de sanción contra el sector.

En horas pasadas, Silva dijo que esperan reunirse con los representantes de los productores de arroz y pollo, por el incremento de estos productos que afecta a la economía nacional.

Castro señaló que las declaraciones del viceministro Silva son lamentables, quien no tiene ni la más mínima idea de cómo se trabaja en la cadena avícola y que ya se había advertido meses atrás que iba a haber un alza en el precio del alimento..

“Respecto a las declaraciones que hizo el viceministro Silva durante el fin de semana y en esta jornada, hay que recalcar que nosotros desde el sector avícola hemos estado advirtiendo sobre esta situación que se iba a dar este fin de año, sobre todo en las fiestas de fin de año, debido a todos los problemas que hemos atravesado durante todo el año y en específico justamente para cuando se debían realizar las cargas para este momento”, enfatizó.

En ese sentido, dijo que inexplicable que desde el Gobierno siempre se amenace y se intimide al sector, podrán tener ellos las excusas para decir que no es intimidación, no es amenaza, pero desde el sector la sienten de esa forma. “¿Por qué?, porque nos han amenazado a un eslabón de la cadena avícola con procesos judiciales, procesos penales por agio especulación. Lamentable esto y repudiable escuchar de un viceministro que no tiene ni la más mínima idea de la cadena avícola”.