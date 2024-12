Bolivianos denuncian que les negaron el ingreso a México y los obligaron a abordar un vuelo de regreso

Fuente: Unitel

Ciudadanos bolivianos denuncian que nos les permitieron el ingreso a México luego de que llegaran desde un vuelo que realizó la escala de Bolivia – Colombia (Bogotá) – México (Cancún).

De acuerdo a la denuncia de una de los afectados, durante el viaje no tuvieron ningún inconveniente, sin embargo, las irregularidades empezaron cuando ya se encontraban en el aeropuerto de Cancún para recoger su equipaje.

“Llegando al aeropuerto de Cancún, en Migración ya para recoger mi maleta, tuve un trato sospechoso y muy irrespetuoso de la señora que me atendió de Migración, yo soy viajera frecuente y viajo como 3 veces al año a México, la cuestión es que ella me pide mi reserva de hospedaje y solo me faltaba la foto de reversa de ID de mi amigo donde me iba hospedar yo tengo amigos de años allá, y nunca me había pasado esto”, dijo la mujer a UNITEL.

Según la boliviana, esta funcionaria le arrebató su teléfono celular y procedió a revisarlo sin permiso alguno y sin darle ningún tipo de información.

“Ella me pidió que le envíe la foto completa del ID y se lo mostré desde mi celular y me quitó mi teléfono sin permiso, se puso a revisar y vio incluso que ya me estaban esperando afuera para recogerme mis amigos, me llamaban para ver si ya había llegado”, relató.