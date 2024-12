Branko critica el “funcionalismo” de la oposición que en 20 años no pudo ganar al MAS 

Branko Marinkovic afirma que las fuerzas de oposición no aprendieron de sus errores y cataloga la candidatura de Tuto Quiroga con el FRI.

eju.tv / Video: Red Uno

Juan Carlos Véliz / La Paz

El político y empresario Branko Marinkovic criticó el “funcionalismo” de la oposición tradicional de Bolivia que hace 20 años no logra vencer al MAS en las urnas.

“Eso no es oposición, eso es funcionalismo, el funcionalismo que viene perdiendo hace 20 años con el MAS o sea están repitiendo y repitiendo los mismos errores, la misma oposición funcional que ha perdido con el MAS hace 20 años y que ahora cree que le vamos a ganar porque el MAS está débil. El MAS se ha peleado internamente, pero el MAS seguirá siendo el MAS, no nos equivoquemos”, reflexionó el exdirigente cívico de Santa Cruz en una entrevista con la red Uno.

Marinkovic se perfila como un candidato emergente para las elecciones generales de 2025 como una alternativa de la oposición que hasta ahora no logró articular una alianza como se habían proyectado algunos de sus líderes.

Uno de ellos, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, oficializó su candidatura a la presidencia ayer después de sellar una alianza con el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) dejando de lado un acuerdo interno al que habría arribado con otras figuras de la oposición.

“Este acuerdo de viernes a lunes no duró tres días, se traicionaron entre ellos, es preocupante que se quiera el mismo tipo de política en Bolivia, como va creer el votante boliviano en las propuestas de alguien que ya le viene mintiendo, ‘no me reuní nunca, no hay acuerdo’”, criticó Marinkovic.

El exministro de Economía también puso en duda la posición ideológica de Tuto Quiroga, quien se presenta como un candidato opositor cuando tendría una inclinación por la izquierda.

“Que Tuto se presente como un tipo de derecha aquí en Santa Cruz para venir a sacar votos, a sentarse con Camacho, visitarlo y pedirle su voto, resulta que se va con el partido de izquierda, para mí es comprensible”, afirmó.

Los partidos políticos de oposición, desde las elecciones de 2005 hasta las de 2020, no lograron unidad y presentaron candidaturas dispersas como ahora también se perfila mientras el MAS que mantuvo la hegemonía del poder hasta ahora afronta una fractura interna.