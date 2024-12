Branko llama “juntucha de fracasados” a Mesa, Doria Medina, Quiroga y Camacho

Fuente: Unitel

Branko Marinkovic volvió a estrellarse contra los líderes de la oposición, esta vez por haber anunciado un acuerdo para buscar un acuerdo para derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS) que considera no es el camino para lograr este objetivo, ya que está basado en intereses y no en una misma visión del país.

“Para cambiar Bolivia necesitamos unidad en las ideas y en el camino, no solo la ambición de poder de unos cuantos fracasados. Nada va a cambiar con los mismos de siempre”, señaló Marinkovic en un post subido a X (antes Twitter).

“A Mesa, Quiroga y Doria Medina solo los une su ambición de poder. A Luis Fernando lo respeto, pero debo ser claro en decir que una juntucha de la vieja política no es el camino para solucionar el desastre que dejará el pedófilo, el MAS y sus cómplices en la “oposición”, escribió el excívico.

El excívico recordó que antes del 2019 se mostraron imágenes parecidas a las vistas este miércoles, y al final todo resultó en lo mismo, no hubo unidad porque no hay una visión común de qué quieren para el país.

“¿Por qué no explican que le plantean al país? Si unos hablan de privatizar, otros de nacionalizar; si unos son zurdos de frente y otros a escondidas. ¿Están dispuestos a cambiar la Constitución? ¿Esa que aprobaron ellos? ¿Están dispuestos a dejar de traicionarse? No están, no nos engañan más”, aseveró.

Acuerdo en La Paz

Los líderes políticos de oposición Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Efraín Suárez, en representación de Luis Fernando Camacho de Creemos, firmaron este miércoles un acuerdo y se comprometieron a consolidar una candidatura única.

En el discurso, Mesa leyó un pronunciamiento en el que se remarca que en la actualidad Bolivia “vive una de sus peores crisis económica, política y social” que atribuye a los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Ante esta situación, el bloque remarca que las elecciones generales de 2025 marcarán el futuro del país y la población demanda unidad de la oposición.

“Nos comprometemos a hacer realidad la unidad, que garantice una sola candidatura de oposición en las elecciones presidenciales y que incluya a todas las fuerzas y liderazgos sin ningún tipo de exclusión”, remarcó.