Branko Marinkovic afirma que apoyaría a Camacho si es candidato a la presidencia

El empresario que pretende participar en las elecciones generales de 2025 endureció sus críticas a los “políticos tradicionales” que sellaron una alianza electoral y que ahora está a punto de naufragar.

eju.tv / Video: No Mentirás

Juan Carlos Véliz / La Paz

El empresario y político Branko Marinkovic afirmó anoche que apoyará al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, si decide postular a la presidencia y consideró que los “políticos tradicionales” buscan aprovecharse de su figura para ganar los votos de Santa Cruz.

“Veo a cuatro políticos tradicionales que se aprovechan de un candidato que está en la cárcel, que saben que necesitan salir y que no puede hacer campaña y dicen ‘a éste lo vamos a usar porque nos conviene porque como allá está preso, allá está tranquilo y no nos va a perjudicar’. Yo creo que están muy equivocados, cuidado que Camacho se presente, yo creo que la están pelando al gajo como se dice, ellos están subestimando a Luis Fernando. Yo siempre estaré agradecido con Luis Fernando porque por él pude volver al país”, afirmó anoche en una entrevista con el programa No Mentirás en RTP.

Luis Fernando Camacho es un político, que actualmente es gobernador electo del departamento de Santa Cruz, detenido desde diciembre de 2022 en la cárcel por el supuesto “golpe de Estado” que habría encabezado en contra del entonces presidente Evo Morales en referencia a la movilización ciudadana contra las irregularidades de las elecciones de octubre de 2019.

Los líderes opositores Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y un representante de Camacho firmaron el miércoles una alianza con miras a alcanzar un solo bloque de unidad para las elecciones generales de 2025; sin embargo, a las pocas horas la alianza naufragó.

Quiroga dijo que seguirá con su candidatura por la alianza Libre mientras Carlo Mesa estaría buscando un partido para postular a la presidencia y Doria Medina continúa con su campaña mediática de resolver la crisis económica de Bolivia en 100 días.

“Necesitan los votos de Santa Cruz y van a buscar a Luis Fernando” criticó Marinkovic, quien resaltó la lucha de Camacho en 2019 cuando desde la capital cruceña capitaneó una movilización ciudadana sin precedentes y que después de 21 días de paro derivó en la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 y su posterior fuga a México.

Consultado si en un giro inédito, los firmantes de la alianza acuerdan que Camacho sea el candidato a la presidencia del bloque de unidad, dijo: “Quiero ver que lo pongan, lo apoyaría a Camacho definitivamente, no a ellos, a Camacho”, reiteró.

La oposición boliviana como ocurrió en todos los procesos electorales desde 2005 no encuentra cohesión para llevar una candidatura única y ahora se perfilan varios nombres de figuras de la oposición, mientras en el MAS existen dos corrientes que aún no definieron a sus candidatos.