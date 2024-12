Branko: No buscan unidad cuando buscan a Camacho en Chonchocoro, buscan sus votos en Santa Cruz

Para Branko «la unidad tiene que ser en torno a una idea».

El empresario cruceño y precandidato presidencial, Branko Marinkovic, afirmó que los políticos que ahora visitan a Luis Fernando Camacho en el penal de Chonchocoro lo hacen por mero interés electoral. “No están buscando unidad cuando van a ver a Camacho, buscan sus votos en Santa Cruz, y eso lo saben muy claramente. ¿Cuándo lo buscaron antes?”, cuestionó.

Aunque admitió que no ha visitado a Camacho, explicó que su decisión se debe a que no quiere hacerlo de forma individual. “No fui a verlo, he sido muy claro al respecto: no he ido a visitarlo. Yo quiero ir a sacarlo de la cárcel, no a visitarlo”, declaró, argumentando que ni Camacho, ni Jeanine Áñez, ni Marco Pumari merecen estar encarcelados, ya que, según su opinión, no han cometido ningún crimen.

Para Branko, las recientes visitas a Camacho no tienen como propósito la unidad, sino captar apoyo electoral en Santa Cruz. “Te lo firmo: es interesada”, aseguró durante una entrevista en el programa No Mentirás. Además, subrayó la necesidad de trabajar en una propuesta que fomente la unidad y ofrezca soluciones reales para el país, más allá de una simple oposición al Movimiento al Socialismo (MAS). Según su criterio, la población exige ideas concretas para mejorar la situación nacional.

Recordó que las únicas veces que la oposición le ganó al MAS fue porque se trabajó en torno a una idea y no a un candidato, «eso es lo que hay que darle al elector, un principio».