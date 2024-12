Cabildo cruceño: analista afirma que más que formular preguntas, algunos deben dar respuestas

La pasada jornada se efectuó este acto que tuvo poca asistencia de personas y en el que no estuvo presente la dirigencia del Comité Cívico pro Santa Cruz.

El analista político, Vladimir Peña, se refirió a las conclusiones del cabildo ciudadano efectuado la pasada jornada y cuestionó la hermenéutica actual de este instrumento de decisión popular, porque las determinaciones que generalmente son aprobadas por los asistentes apenas se cumplen en contadas oportunidades; en ese sentido, se mostró proclive a que se formulen líneas de acción que puedan ser realizables, además, que los organizadores deben ser honestos y explicar a la ciudadanía la intención de esas convocatorias

En el acto de la pasada jornada se observó una disminuida cantidad de personas, se estima que hubo entre seis mil y diez mil asistentes, por lo que las conclusiones a las que llegaron -dijo- no tienen un efecto real para la población en su conjunto, pese a que se dio un plazo perentorio al gobierno nacional para que responda las nueve demandas consensuadas hasta el 16 de enero, caso, contrario, Santa Cruz ingresará en un paro indefinido.

“Si uno se queda en la gráfica, esto podría considerarse como un fracaso de quienes convocaron al cabildo y, más aún, por las acusaciones previas que hubo ya que más parecía un cabido contra el Comité Cívico (Pro Santa Cruz) que contra el gobierno; (…) es verdad que hay una clara indignación de la ciudadanía por la situación económica, por los abusos y el atropello, pero, me temo que ir nuevamente a los paros indefinidos, a los bloqueos, es un camino que ya cansa a la gente”, aseveró.

En tal sentido, Peña estimó que la población requiere de sus líderes mayor creatividad e iniciativa para tomar acciones de defensa de los derechos de los cruceños, pero no apelando a viejas recetas que dieron fruto en el pasado, pero que, no necesariamente funcionen en la coyuntura actual; asimismo, consideró que la ejecución de estos actos cívicos debe cambiar, para generar expectativa y certidumbre en la población y no sea una herramienta devaluada como parece actualmente.

“Las decisiones que se toman en el cabildo se hace muy al calor del momento, sin tener mirada larga, una mirada cortoplacista, y después terminan diluidas; el año 2019 se aprobó un cabildo contra las leyes incendiarias, siguen las leyes incendiarias hasta el momento y eso que este año hemos tenido la peor crisis ambiental por los incendios; se aprobó la acción contra los avasallamientos, pero estos siguen; hoy, se dice que se va a exigir al gobierno que se departamentalice la competencia en el tema tierras, curiosamente lo dice el presidente de la brigada parlamentaria que ha tenido obstruida a nuestra brigada”, refutó.

En consecuencia, consideró que el cabildo pierde valor porque se busca su instrumentalización para fines políticos, no tiene esa causa común que convoca a la población cruceña y se apela a determinaciones que no son plasmables por la incoherencia de los pedidos que se toman en dichas convocatorias; tal el caso de la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho, que también se pidió en una anterior cita so advertencia de revocar el mandato de Luis Arce. “Pero Luis Arce sigue como presidente y el señor Camacho continúa detenido”, apuntó.

“Yo lamento que se trate de engañar a la ciudadanía, porque se llama a un cabildo y los que lo llaman tienen que decir que lo convocan en función a un interés político, eso es más honesto, pero decir que lo hacen a nombre de los ciudadanos cuando ellos ya están en campaña por algún candidato puede terminar desdibujando toda la convocatoria; pero lo más preocupante es que no tengan ideas claras y nuevas iniciativas para poder llegar a la ciudadanía, quieren volver a lo mismo”, certificó.