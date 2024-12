Caen en 9% las importaciones de artículos navideños en comparación a 2023

Según un informe del IBCE, a septiembre de este año, las importaciones de productos para la Navidad suman $us 1,3 millones.

A septiembre de este año, las importaciones de artículos navideños caen en 9% en comparación a similar periodo de 2023, según un reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

El informe indica que, a septiembre de esta gestión las importaciones navideñas acumulan $us 1,3 millones en valor y una tonelada en cantidad; mientras que en 2023 se totalizó la compra de cuatro toneladas de artículos por $us 1,6 millones.

Asimismo, indica que durante el período 2014-2023, las importaciones de artículos navideños totalizaron $us 35 millones.

Los principales proveedores de artículos navideños hasta septiembre de 2024 fueron China, Estados Unidos y Chile.

De China se importó por un valor de $us 1.262.903, mientras que Estados Unidos se compró artículos navideños por $us 28.076 y de Chile por $us 2.160. En la lista figuran también como proveedores Hong Kong y Perú con cifras menores.

Artículos navideños

Entre los principales productos importados hasta septiembre destacan las guirnaldas eléctricas led con casi $us 285.000. La cifra es superior a la de 2023, cuando la importación de ese producto alcanzó $us 212.041.

Asimismo, el IBCE menciona otros productos para fiesta de Navidad por un valor de $us 920.005, inferior a la cifra de 2023 cuando llegó a $us 1.039.066.

Este descenso puede ser producto del aumento en los costos logísticos, el tipo de cambio, el alza de precios y la aguda escasez de dólares.

El lunes, el IBCE informó que, de enero a septiembre de este año, las importaciones de juguetes también cayó en un 18% en valor y un 27,5% en volumen en comparación con el mismo período de 2023.

Entre 2014 y 2023, el país importó un total de 159.000 millones de toneladas de juguetes por un valor acumulado de $us 368 millones.