Camacho agradece caravana y dice que no doblegarán a Santa Cruz, «pueblo guerrero y que no traiciona»

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, agradeció este sábado a quienes lo apoyaron en la caravana que recorrió las calles cruceñas reclamando su libertad, al cumplirse dos años de su detención y dijo que no lograrán doblegarlo y que desde la cárcel seguirá luchando por la libertad en el país.

Al concluir la caravana de apoyo a la autoridad, una multitud se reunió en El Cristo de Santa Cruz, donde el asambleísta departamental Zvonko Matkovic, dio lectura a la carta que Camacho escribió desde el penal de Chonchocoro. “Quiero agradecer de forma muy especial a todos los que organizaron y formaron parte de esta caravana y a los que se mantienen firmes sin traicionar sus ideales; desde aquí les digo con firmeza y claridad: no somos tibios, no somos cobardes y no somos traicioneros”, decía el mensaje.

Camacho denunció que hace dos años se produjo el «secuestro violento» de su persona, una autoridad del Estado. «Durante este tiempo han tratado de quebrarme, de negociar mis principios y valores, de doblegarme, pensando en que al humillarme podían humillar a todo un pueblo, a un país, que ha escrito su historia democrática con sangre, sudor y lágrimas”.

“Desde esta celda, les aseguro que no lo han logrado porque mi fe está bien fundada y mi voluntad fortalecida por su apoyo, ustedes son mi motivación y mi fuerza”, dice otra parte de la misiva que leyó Matkovic, ante los vítores de los cientos de asistentes.

Además, Camacho expresó sobre la situación del país: “no vamos por buen camino y todos lo estamos sufriendo: violaron la democracia, pisotearon el Estado de derecho, avasallaron nuestras tierras, quemaron nuestros bosques y nos hundieron en una crisis económica que nos tiene mendigando unos litros de gasolina, nos empobrecieron, y, por si fuera poco, nos persiguen y nos encarcelan”.

“No van a lograr vencernos, porque este pueblo tiene una larga historia de resistencia, los cruceños somos gente de trabajo y lucha y porque ninguna dictadura y ninguna tiranía queda impune. El horizonte se ve oscuro, pero hay un camino para salir de este pozo en el que el masismo de Evo, Arce y sus cómplices nos han metido y ese camino es la unidad democrática, lo único que nos puede asegurar el triunfo y que va a marcar el fin de la dictadura”, dice otra parte del mensaje del gobernador.

Camacho apeló, asimismo, a la unidad para derrotar al Movimiento Al Socialismo en las elecciones de 2025. “La unidad no es solo una opción electoral, es un deber moral en el que estamos trabajando con determinación, valentía y compromiso. Desde aquí les pido que respaldemos esa unidad, sin mezquindades, con seriedad y compromiso, pensando siempre en la gente, para vencer en las urnas a este régimen corrupto, abusivo y empobrecedor”.

Camacho indicó que esta lucha no es por una persona (él), sino por ideales. Su mensaje finalizó son este pasaje: “Preso será siempre el que estando libre calla por miedo a su opresor, más libre será siempre el que, estando preso, grita libertad para su pueblo. Dios bendiga a Santa Cruz y Dios bendiga a Bolivia”.

Este sábado, una masiva caravana de vehículos y personas recorrió el segundo anillo de la capital cruceña para reclamar por la libertad de Camacho, aprehendido el 28 de diciembre de 2022. Entre los manifestantes estaban asambleístas, dirigentes cívicos y políticos, estudiantes de universidades, miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y seguidores del gobernador.