Encuesta: Samuel y Tuto lejos del resto de los candidatos; cinco partidos en riesgo de perder sus siglas

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga no se pierden la pisada. Foto: El Deber

eju.tv

Encuesta pone como favorito a Samuel Doria Medina con el 24,02% y le sigue Tuto con el 22,07%. Partidos de Fernández, Del Castillo, Copa, NGP y ADN perderían su personería jurídica, según nueva encuesta. Mariaca anuncia resolución y mandamiento de aprehensión contra el exministro Siles. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Encuesta pone como favorito a Samuel Doria Medina con el 24,02% y le sigue Tuto con el 22,07%

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La encuesta realizada por El Deber pone como favorito a nivel nacional a Samuel Doria Medina, candidato a presidente por la Alianza Unidad, con el 24,02%, pero más del 50% de la población aún está indecisa con su voto. Tuto Quiroga, por la Alianza Libre, le pisa los pies a Samuel con solo el 1,95% de diferencia, acumulando el 22,07% a nivel nacional, Andrónico Rodríguez, quien empezó liderando las primeras encuestas que se realizaron a inicios de año, se aleja con el 14,69% de apoyo. El cuarto lugar lo ocupan los votos en blanco, con el 9,84%, le sigue Manfred con el 9,39%, en sexto lugar se posesiona Rodrigo Paz con el 5,56%, los votos nulos e indecisos ocupan el séptimo y octavo lugar con el 4,54% y el 3,01% respectivamente. Por último y quienes perderían su personería jurídica de darse un panorama similar en las elecciones, están Jhonny Fermández con el 2,56%, Eduardo Del Castillo, 1,69%, Eva Copa con el 1,41%, Fidel Tapia con el 0,65% y finaliza ADN con el 0,57%. La encuesta fue tomada durante los bloqueos, entre el 7 y el 14 de junio.

– Partidos de Fernández, Del Castillo, Copa, NGP y ADN perderían su personería jurídica, según nueva encuesta

Cinco agrupaciones políticas en carrera para las elecciones generales del 17 de agosto podrían ver comprometida su continuidad legal debido a su bajo respaldo electoral, según revela la primera encuesta nacional de intención de voto del Grupo Multimedia EL DEBER. Las organizaciones que postulan a Jhonny Fernández, Eduardo del Castillo, Eva Copa, Fidel Tapia y ADN figuran con porcentajes menores al 3%, umbral mínimo exigido por ley para conservar la personería jurídica. Las agrupaciones en riesgo son Fuerza del Pueblo, que postula al alcalde cruceño Jhonny Fernández; el MAS, encabezado por Eduardo del Castillo; el frente Morena, con la alcaldesa Eva Copa como candidata; Nueva Generación Patriótica (NGP), que inscribió a Fidel Tapia; y el partido Acción Democrática Nacionalista (ADN). Todas estas candidaturas figuran con menos del 3% de respaldo en el sondeo, lo que compromete seriamente su permanencia legal en el sistema político boliviano. El estudio muestra que Samuel Doria Medina (24,02%) y Jorge Tuto Quiroga (22,07%) son favoritos.

– Tuto y Samuel lideran en simpatía, mientras que Copa y Del Castillo son los más rechazados

A solo dos meses de las elecciones generales en Bolivia, la primera encuesta nacional realizada para EL DEBER revela que la mayoría de los candidatos presidenciales no gozan de buena simpatía en los encuestados. Sin embargo, Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina son los más aceptados, mientras que Eva Copa y Eduardo Del Castillo tienen los niveles más altos de rechazo. Según la encuesta realizada por Spie consulting SRL para Grupo EL DEBER, Tuto Quiroga tiene la mayor percepción de simpatía alcanzando 26.3%; le sigue de cerca Doria Medina con 25.8% de valoración aceptable, En tercer lugar, con mejor simpatía se encuentra Manfred Reyes Villa con 15% y en cuarto lugar lo ocupa Andrónico Rodríguez con un 13.1% de percepción aceptable. En quinto puesto, pero muy lejos de los primeros lugares está Rodrigo Paz Pereira con 7.5%, seguido por Jhonny Fernández con 6.1%. En séptimo lugar está Del Castillo con 4.7%. Completan la lista de percepción de simpatía Eva Copa (4.1%), el candidato de ADN (4.1%) y Fidel Tapia (3.8%).

– Sólo 4 de cada 10 tiene su voto totalmente definido para los comicios presidenciales

A 60 días de las elecciones generales, solo el 42,3% de los encuestados está totalmente decidido por quién votará, el 57,7% no tiene una decisión firme y podría cambiar su opinión el día de las elecciones fijadas para el 17 de agosto, según la primera encuesta hecha por Spie Consulting SRL para el Grupo EL DEBER. La alta proporción de votantes indecisos refleja un escenario electoral, donde ningún candidato tiene garantizado el apoyo mayoritario. El trabajo estadístico se basó en 2.500 entrevistas presenciales, realizadas en áreas urbanas y rurales de los nueve departamentos del país, entre el 7 y el 14 de junio. Según la ficha técnica, el estudio tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error nacional menor al 2,16%. De manera desagregada, La Paz concentra el porcentaje más alto de indecisos con 62,2%, seguido de Oruro con 62%, Cochabamba con 61.1% y Chuquisaca con 60,2%. En las demás regiones, aunque el porcentaje de indecisos es menor al 60%, sigue siendo mayor al 50%.

– Mariaca anuncia resolución y mandamiento de aprehensión contra el exministro Siles

Hay una orden de aprehensión contra el exministro de Justicia, César Siles, así lo informó la noche de este miércoles el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en el marco de las investigaciones por el denominado caso consorcio. “La comisión de fiscales que lleva adelante la investigación ha determinado elaborar una resolución de aprehensión en contra de esta persona y así también un mandamiento”, sostuvo el fiscal en conferencia de prensa al ser consultado sobre la situación de Siles. La autoridad señaló que no se deja de lado que pueda asumir su defensa legal y su defensa material ante el Ministerio Público, ya que se respetan los derechos, garantías y la presunción de inocencia establecida en la Constitución Política del Estado. Este caso se enmarca en la investigación que se inició tras la filtración de un audio que se atribuye a Siles, donde se aborda la destitución de Fanny Coaquira, magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En medio de esta situación, no solo se dio la renuncia de Siles, sino también de autoridades judiciales paceñas.

– Dictan detención preventiva para la exvocal Claudia Castro acusada de estar implicada en el caso consorcio

Luego de cinco horas de audiencia cautelar, la Justicia dictó este miércoles la detención preventiva por cuatro meses para Claudia Castro, exvocal de Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, investigada en el caso consorcio judicial. La exautoridad presuntamente instruyó un fallo judicial que suspenda del cargo a Fanny Coaquira, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según fuentes policiales. La investigación nace luego que se divulgó en las redes sociales un audio atribuido al exministro de Justicia, Cesar Siles, que registra una supuesta llamada de esta autoridad al juez de Coroico Marcelo Lea Plaza, para “direccionar” un fallo judicial. Claudia Castro presentó el martes su renuncia “irrevocable” a su cargo de Vocal del TDJ de La Paz tras su aprehensión e imputación por el caso Consorcio. Antes de desarrollarse la audiencia cautelar, la Fiscalía presentó la imputación formal contra Castro y otros investigados por los presuntos delitos de consorcio y tráfico de influencias.

– Evo Morales advierte que, si la derecha gana, a ver si ‘aguanta’

Tras una reunión de las seis federaciones del Trópico, Evo Morales recibió el apoyo de sus seguidores y lanzó una advertencia en el contexto electoral: si la derecha gana, a ver si aguanta. «En vano algunos desde Estados Unidos están planificando (que) la derecha va a ganar, va a volver. A ver si esa derecha, que si gana, aguanta. Aquí el pueblo está unido para defender su amada Bolivia, su patria», dijo Morales. El exmandatario reafirmó su visión de que la lucha actualmente es del «pueblo contra el imperio». Denunció que el imperio quiere derrotar al pueblo y adueñarse de los recursos naturales, pero aseguró que se defenderán los derechos y el territorio. En su resolución, las seis federaciones determinaron seguir con la lucha por unas elecciones con Evo Morales como candidato, además de mantener movilizaciones por la crisis económica. Anunciaron además un proceso penal al ministro de Defensa, a quien culpan de la muerte de un manifestante en Tacopaya. También exigen una investigación internacional por los hechos de Llallagua.

– Diputados aprueban dos créditos por un total de $us 160 millones y remiten las leyes al Senado para su sanción

Tras aprobar un crédito por 50 millones de dólares de Fonplata, la Cámara de Diputados aprobó un segundo financiamiento por 110 millones de dólares de la Cooperación Andina de Fomento. Ambos créditos fueron aprobados tras la reunión entre bancadas de horas pasadas. El crédito de 50 millones de dólares fue el que más tiempo demandó. Fueron cerca de cinco horas para que los legisladores comiencen a votar y finalmente aprobaron en sus dos estaciones este proyecto de ley. Este primer financiamiento está destinado al “programa de infraestructura complementaria para espacios deportivos en unidades educativas de Bolivia”. La aprobación del segundo préstamo por 110 millones de dólares demandó cerca de dos horas. Fueron 69 los diputados que votaron a favor, 26 rechazaron el financiamiento y hubo 3 abstenciones. De acuerdo a información que difundió Diputados, el segundo financiamiento está enmarcado en el “Programa Nacional de Puentes para el Desarrollo – Mi Puente».

– Bolivia vuelve a exportar gas a Argentina a través de dos empresas

Desde el lunes, dos empresas privadas argentinas, Trafigura y Gas Meridional, comenzaron a importar gas boliviano para abastecer generadoras eléctricas en el norte debido a que la producción y transporte de ese país no abastece la demanda, según informe del portal AdnSur. El reporte destaca que es la primera vez en dos décadas que compañías privadas compran gas a Bolivia sin la participación operativa de la empresa estatal Enarsa. “El norte argentino enfrenta una demanda creciente de gas natural que no logra cubrirse con producción local ni con transporte desde Vaca Muerta. En ese contexto, la importación desde Bolivia se volvió nuevamente una alternativa para abastecer a las generadoras térmicas”, resaltó el informe. Además, informó que, según EconoJournal, Trafigura —uno de los mayores traders globales de combustibles— y la comercializadora Gas Meridional comenzaron a importar gas desde Bolivia para abastecer a centrales térmicas conectadas al sistema de Transportadora de Gas del Norte (TGN).

– Bolivia puede entrar en default sin nuevo financiamiento, dice Arce

Bolivia, que atraviesa una profunda crisis económica por falta de divisas, está en riesgo de incurrir en un incumplimiento del pago de su deuda externa si no consigue nuevo financiamiento, dijo el presidente Luis Arce en entrevista con la AFP. «Estamos procurando no entrar en ‘default’. Tenemos toda la intención de pagar nuestra deuda, ¿pero si no tenemos los recursos?», señaló el mandatario izquierdista en la sede de gobierno. Arce, en el poder desde 2020, no logra que el Parlamento apruebe los préstamos internacionales que solicitó a entidades multilaterales. Según él, la oposición de derecha y los congresistas afines al exmandatario Evo Morales se han unido para bloquear sus pedidos de financiamiento. El mandatario, quien declinó presentarse a la reelección en las presidenciales del 17 de agosto, enfrenta el descontento popular por la elevada inflación, que se disparó en mayo a más del 18% interanual, el dato más alto registrado en los últimos 17 años, así como una marcada escasez de carburantes y dólares.