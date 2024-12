Cámara de Diputados prevé sesionar el miércoles o jueves para tratar el proyecto de ley del PGE 2025

El presidente de la Cámara Baja señaló que se tiene legisladores que si bien piden que se realice el tratamiento del PGE, no entiende del por qué surgen las discrepancias de algunos asambleístas que “contradicen” sobre lo que dispone el proyecto de ley.

El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, afirmó este lunes que prevén que entre el miércoles o jueves de esta semana se agendará la sesión para tratar el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Aunque, también dijo que ve contradicciones en algunos legisladores que piden sesionar sólo con el objetivo de generar “bochornos”, ya que no les importar aprobar la propuesta de norma que fue remitida por el Gobierno central.

“Sobre el PGE, el mismo fue tratado en la comisión de Planificación, instancia que remitió el informe, por lo tanto, ya definirán hora y fecha para la sesión y realizar el tratamiento, posible sea entre el miércoles y jueves se la pueda realizar”, indicó Yujra en conferencia de prensa

No obstante, señaló que se tiene legisladores que si bien piden que se realice el tratamiento del PGE, no entiende del por qué surgen las discrepancias de algunos asambleístas que “contradicen” sobre lo que dispone el proyecto de ley, que por un lado dicen que no están de acuerdo y por el otro, quieren sesionar.

“Entonces, ¿quieren sesionar para desechar el Presupuesto?, tenemos ya un antecedente pasado (en 2023) en el que se explicó los alcances, pero por temas netamente políticas, no lo querían aprobar”, consideró.

En su criterio, algo similar pasará este año con legisladores que la rechazan y que el único fin al pedir sesión, es para generar “bochornos”, algo que no va en beneficio de la población boliviana. Argumentó que las disposiciones sólo quiere protegerlos, como es el caso de la disposición séptima sobre la especulación, por tanto, ahí se ve “afanes políticos”.