Castigan a un ladrón «en el cepo» por robar celulares y dinero en La Asunta

La Paz. Atrapado, el hombre pedía ayuda y disculpas a la gente que lo rodeó para ver cómo cumplía el castigo.

Milen Saavedra

Fuente: Red Uno

Un sujeto, acusado de robar celulares y dinero, fue capturado por pobladores del municipio de La Asunta, norte del departamento de La Paz, que lo pusieron «al cepo».

Se trata de una forma de castigo antigua para que los ladrones tengan un escarmiento y nadie más se atreva a imitarlo.

El dueño de una tienda de servicio técnico de celulares contó que, cuando salió a votar por las elecciones judiciales este domingo, el antisocial aprovechó su ausencia para robar siete teléfonos y más de 1000 bolivianos, reporta Seo Noticias.

El hombre fue identificado por las imágenes de las cámaras de seguridad. Entonces, la víctima se unió con vecinos para buscarlo y lograron capturarlo, a pesar de que ya había cambiado de vestimenta. Lograron recuperar los celulares, pero no el dinero.

Con la cabeza y manos atrapadas, el ladrón pedía ayuda y disculpas a la gente que lo rodeó para ver cómo cumplía el castigo, según el video publicado por Red Yungas. Entonces, dio una serie de explicaciones para justificar su irrupción en el negocio.

«En la mañana, fui a una tienda y puse a cargar mi celular. No me acordaba, estaba tomado. Tardó harto en la tienda y de rabia me lo alcé, pero yo no soy esa persona. Yo vendo ropa», comentó. Luego, al ser cuestionado para decir la verdad, volvió a pedir disculpas por haber robado y decir que estaba borracho.

Aparentemente el hombre tenía dos cómplices, con quienes había llegado en un vehículo. Posteriormente, esas personas llegaron a un acuerdo con la víctima y le devolvieron el dinero. Los pobladores y el afectado no alertaron a la Policía sobre este hecho.