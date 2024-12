Chi Hyun Chung propone refundar Bolivia dejando atrás el Estado plurinacional

El político y médico de profesión, Chi Hyun Chung, adelantó que el eslogan de su campaña será: Un gobierno facilitador para el pueblo emprendedor y que se regirá bajo principios del trabajo intenso, cooperación, autosustentación o independencia, servicio y mentalidad de sacrificio para amor de unos a otros.



eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El candidato presidencial Chi Hyun Chung presentó una propuesta radical para las elecciones generales de 2025: refundar Bolivia, abandonando el concepto de Estado plurinacional para retomar el modelo republicano con una orientación federalista, con el objetivo de superar el regionalismo y promover una verdadera unidad nacional.

“Ellos piensan que podemos unificarnos convirtiéndonos en un Estado plurinacional, no. Vamos a unificarnos con una democracia representativa y eso se llama república, donde nosotros vamos a respetar la propiedad privada, no vamos a tener un terreno comunal, sino que se va a tener una propiedad privada y que nuestros derechos de expresión, anhelos, lo que deseamos tener, tiene que ser expresado, eso se llama libre mercado, libertad, libre expresión”, sostuvo Chi Hyun Chung en el programa radial de La Hora Pico.

En criterio del líder político, el modelo federal, inspirado en países como en Estado Unidos, Brasil, puede generar cohesión si se combina con principios capitalistas. Aseguró que el federalismo, bien aplicado, permitirá que Bolivia prospere al facilitar una descentralización efectiva y al promover la independencia económica de los ciudadanos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Como Estado Unidos un país federal se dirige a la unificación, Brasil también es federal, puede unificarlo, pero donde lo friega es el socialismo, donde entra el socialismo no aguanta el federalismo, pero si un país federalista llega a aplicar el capitalismo, ese país prospera”, aseguró Chi a los conductores del programa radial Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Chi además, propuso promover una sola bandera como símbolo de unidad nacional, eliminando las divisiones regionales que considera perjudiciales para el desarrollo del país.

“Con esfuerzo, libertad y valores sólidos, Bolivia puede convertirse en un país próspero y unido. Esta refundación no solo será política, sino también cultural y económica, con un modelo que fomente la autosustentación y el amor entre los ciudadanos”, manifestó el candidato.

En ese sentido, adelantó que el eslogan de su campaña será: Un gobierno facilitador para el pueblo emprendedor. Agregó que se regirá bajo principios el trabajo intenso, cooperación, autosustentación o independencia, servicio y mentalidad de sacrificio para amor de unos a otros.

Explicó que trabajo intenso implica promover que los estudiantes, la gente redoble sus esfuerzos. “Entonces la frase: ‘aquí me está explotando’, ya no existe, los flojos se molestarán conmigo”, dijo Chi, quien señaló que en el marco de cooperación se impulsará la ayuda de unos a otros, “pero ahí transciende la cooperativa, la descentralización del Banco Central”.

Con referente a la autosustentación o independencia explicó que se enseñará a los niños a que sepan valerse por sí solos, que no dependan tanto del padre o del Estado. “En especial los departamentos que lloran por un censo. No vamos a depender del IDH, hay países que tienen pozos petroleros en abundancia, pueden cavar, pero no lo utilizan para no crear la mentalidad de dependencia así que vamos a prosperar que sea manejado por la recaudación de impuesto, no vamos a depender de las donaciones o los créditos”, manifestó.

Por último, el líder político Chi sostuvo que se tiene que crear una mentalidad de servicio, una cultura de servicio y de amor a otros.

El programa radial de La Hora Pico cuenta con el auspicio de la Universidad Evangélica Boliviana para marcar la diferencia, Infinix con celulares Hot 50 Pro. Alquila tu vehículo Toyota con Kinto Share. Regia, cómplice de tu sazón. BYD vehículos 100% eléctricos e híbridos. Abre tu cuenta de ahorro Rinde+ del Banco Mercantil Santa Cruz.