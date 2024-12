Chuquisaca: Entre aumentos y recortes, Gobernación tiene un saldo

Hay incremento por las regalías hidrocarburíferas, pero disminución por IDH e IEHD

Oficial. La Gobernación de Chuquisaca recibió Bs 18 millones más de presupuesto de la partida de regalías hidrocarburíferas este 2024, pero tiene una disminución de Bs 16 millones en las partidas de IDH y IEHD.

El secretario departamental del Hidrocarburos y Minería, Iván Reynaga, informó que este martes “llegó la liquidación de diciembre, con lo que tenemos una totalidad de Bs 18 millones adicionales al techo presupuestario de Bs 236 millones por regalías hidrocarburíferas”. Este monto representa un 7,6% más.

Dijo que la Gobernación ahora espera que el Ministerio de Economía y Finanzas “cargue estos recursos” a las cuentas del Gobierno departamental para ejecutar el pago de proyectos de infraestructura y electrificación.

“Lamentablemente de IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) e Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) no se ha cumplido con los techos que hemos saldado, a pesar de que el IEHD ha tenido un comportamiento muchísimo mejor que el del año pasado”, manifestó Reynaga.

Precisó que las pérdidas por concepto de IDH ascienden a Bs 8 millones y similar monto se tiene por el IEHD. “Ese es el comportamiento que se está dando y nosotros ya hemos hecho los reclamos necesarios”, sostuvo.

“No ha llegado lo que debería llegar porque sabemos muy bien que el crecimiento vegetativo que tiene el mercado vehicular debería incrementar el IEHD en vez de disminuir”; es decir, a más vehículos, mayor recaudación por la venta de hidrocarburos.

Ese no es el único problema. Reynaga explicó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) utiliza una ley que les permite pagar con notas de crédito fiscal y no con efectivo las recaudaciones impositivas a las gobernaciones, por lo que no estuvieron recibiendo en su totalidad el IEHD.

COMPORTAMIENTO

Las regalías hidrocarburíferas de Chuquisaca se incrementaron gracias a la modificación del factor de distribución en los campos compartidos Huacaya-Margarita con el departamento de Tarija, pero los recursos de IDH disminuyeron por el cierre del mercado argentino y el IEHD, porque ahora más se vende más combustible importado que el que se produce en el país.

BALANCE

Entre incrementos por regalías hidrocarburíferas y disminuciones de ingresos por IDH e IEHD, la Gobernación de Chuquisaca quedó con un saldo a favor de Bs 2 millones, que serán utilizados en proyectos de infraestructura y electricidad.