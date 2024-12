Cindy Saraí reaparece y apunta a Del Castillo: «Me dijo tenemos el caso cerrado, necesitamos que le cambies el apellido a tu hija»

La joven que supuestamente tuvo una hija con Evo Morales fue entrevistada la noche del lunes por un medio internacional, al que detalló que se siente perseguida por el Gobierno de Luis Arce.

eju.tv / Video: DNews

Cindy Saraí Vargas Pozo, la joven con quien Evo Morales supuestamente tuvo una hija cuando ella era menor de edad, reapareció la noche del lunes 30 de diciembre para conceder una entrevista en la que apuntó contra el ministro Eduardo del Castillo, a quien acusó de presionarla para cambiar el apellido de su primogénita.

«Yo soy Cindy Saraí Vargas Pozo y he sido y sigo siendo victimizada por el anterior gobierno y este Gobierno, he sufrido todos los efectos colaterales del poder», fueron las palabras con que la joven comenzó la entrevista al canal de noticias DNews, en la que, pese a la pregunta de quién es el padre de su hija y si mantuvo una relación con Morales, eludió dar respuesta concreta y acusó a Del Castillo.

«Hasta el cambio de apellido que ellos (gente del Gobierno de Arce) le hicieron a mi hija lo involucra a Eduardo del Castillo porque él fue quien en 2021 me llamó y sus palabras fueron estas: ‘Tenemos ya cerrado el caso y necesitamos que le cambies el apellido a tu hija’. El apellido que tenía es el que todos conocen, es el certificado que ha sido publicado y panfleteado por todos lados, ese es el certificado que me hicieron cambiar a mi hija», declaró Cindy.

El certificado al que Vargas hizo alusión como el que fue «publicado y panfleteado» es el documento que fue revelado el 31 de octubre de 2024, en el que queda constancia del nacimiento de su hija, cuyo padre estaba identificado como Juan Evo Morales Ayma.

La relación de los hechos que expuso Cindy da cuenta que inscribió a su hija poco después de su nacimiento, registrada en la partida el 8 de febrero de 2016, mientras Morales estaba en el poder. Sin embargo, ya en 2019 y con el gobierno transitorio, la hicieron salir del país con su familia.

Con la asunción de Arce al poder y durante los primeros meses en que el mandatario se mostraba cercano a Morales, Vargas precisó que personeros de esa administración buscaron que ella cambie el apellido de su hija, para que no figure como descendiente del expresidente Morales.

«Ellos han sacado a mi familia del país el 2019 para ocultarnos, para callar la verdad; nosotros, al ser amenazados y hostigados hemos tenido que acceder», manifestó, antes de agregar que el primer registro de nacimiento es el auténtico.

«Yo tengo una hija, mi hija tiene ocho años actualmente, desde que ella nació yo he venido sufriendo muchas dificultades por causa de su documentación de mi hija (…). El primer certificado de nacimiento de mi hija es el que vale y Del Castillo me lo hizo cambiar», aseguró.

Cuando la ruptura entre Arce y Morales ya era de conocimiento público, en 2021, Vargas indicó que el titular de Gobierno le mandó a decir que nuevamente debía cambiar el apellido de su hija ante una autoridad del Serecí.

«Ese es el certificado que me hicieron cambiar de mi hija, y fue Eduardo del Castillo quien a principios de 2021 me mandó con uno de sus emisarios, uno que trabajaba con él, para cambiar el apellido ante una autoridad de Serecí, fue él quien me instó para que lo hiciera y yo solamente me he sometido todo este tiempo para que no hagan desaparecer a mi hija, porque justamente en la fecha que mi hija nació, el 8 de febrero de 2016, en esas fechas a unos pocos días salió el caso Zapata y lo hicieron desaparecer a su hijo», detalló.

Vargas sostuvo que ya a principios de este 2024, Del Castillo la volvió a contactar, esta vez para pedirle entrevistarse con ella en el aeropuerto de Tarija, donde supuestamente la amenazó.

«A principios de este año el ministro de Gobierno me citó en la ciudad de Tarija, yo pensé que era para hablar algo importante, me dijo ‘tienes que venir, tenemos que hablar’, yo fui, me citó en el hangar presidencial de la ciudad de Tarija, lo único que recibí fueron amenazas, me amenazó con demandarme a mí, me amenazó con demandar a mi madre, a mi padre y lo han cumplido», dijo, al sugerir que la reunión podía estar destinada a convencerla para que se presente como denunciante de Morales.

Cindy Saraí se declaró una «perseguida política», aunque contra ella no pesa ninguna acusación. Por el caso, Evo Morales debe presentarse el 14 de enero de 2025 a declarar en calidad de acusado por el delito de trata y tráfico de personas.