Cochabamba: Vecinos bloquean una avenida en contra del asentamiento de comerciantes en las aceras

La denuncia es de parte de las personas que habitan en la zona oeste de la ciudad, quienes afirman que los vendedores no les permiten transitar ni ingresar libremente a sus viviendas.

Fuente: Unitel

Un grupo de vecinos protestó la mañana de este jueves e instaló un bloqueo sobre la avenida Simón López, zona oeste de la ciudad de Cochabamba, denunciando el asentamiento de comerciantes.

De acuerdo a la versión de las personas que habitan en el lugar, en las últimas semanas, se han incrementado más vendedores y han comenzado prácticamente a tomar todas las aceras y demás espacios impidiéndoles la libre transitabilidad.

[Foto: Dayana Bayá – UNITEL] / Vecinos se instalaron sobre la avenida

Según los vecinos, la Intendencia Municipal estuvo presente en el lugar hace algunos días y empezó a marcas las calles para repartir los espacios, lo cual es rechazado por ellos, ya que esto solo les causará más perjuicios.

“Estamos exigiendo que la Intendencia no venga a marcar los sitios aquí en las calles, porque hemos entendido que el anterior jueves ya marcaron una de las casas de aquí y ahora les toca, marcar todas nuestras calles, nuestras calzadas, y en esto estamos en desacuerdo, nos perjudica, no nos deja entrar a nuestras vivienda, ni sacar los autos, porque a veces hay emergencias y ellos no se mueven”, indicó uno de los vecinos.