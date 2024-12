Concejo cruceño dice que “por negligencia” del Ejecutivo Municipal más de 100 consultores no recibieron pagos

Fuente: Unitel

La directiva del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra emitió un pronunciamiento la noche de este martes denunciando “el trato negligente que ha venido recibiendo en la transferencia de recursos” desde la Alcaldía cruceña, lo que implica que más de 100 consultores resulten afectados.

“A raíz de este hecho, más de 100 consultores han resultado afectados, pues no han recibido sus pagos del mes de noviembre. Toda la documentación, informes y respaldos han sido remitidos al área financiera del Ejecutivo Municipal el día 6 de diciembre”, reza el reporte del Legislativo local.

Esto implica que, a casi tres semanas, los responsables de finanzas del municipio no efectivizaron el pago en el sistema a tiempo, sino al filo de las 11:30 de este martes y debido a la saturación en la entidad financiera respectiva no se pudo dar de manera oportuna el desembolso y pago de honorarios, “hecho que perjudica no solo a los consultores, sino a sus familias, sus obligaciones de pago y otros”.

