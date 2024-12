Crece la incertidumbre en Florida por avistamientos de drones y fenómenos aéreos sin explicación

Los residentes del sur del estado documentaron luces inusuales y objetos silenciosos sobrevolando sus comunidades, mientras las autoridades insisten en que no hay riesgos para la seguridad nacional

Testigos en el sur de Florida describieron avistamientos extraños con luces pulsantes y sin ruidos, lo que generó dudas sobre su origen. (Captura de video NBC News)

En las últimas semanas, múltiples residentes del sur de Florida reportaron avistamientos de drones y luces misteriosas en los cielos, lo que ha generado tanto intriga como incertidumbre en las comunidades de la región. Aunque las autoridades federales aseguraron que no existe amenaza a la seguridad nacional, los relatos de los testigos y los avistamientos cerca de instalaciones militares persisten.

Según informó NBC News, varias personas en áreas como Plantation y Sweetwater han documentado las luces y objetos no identificados que, según dicen, no se parecen a lo que comúnmente se ve en el cielo. Rebecca Davila, quien ha estado grabando videos de los avistamientos cerca de su hogar por dos semanas, comentó al medio: “Era como una luz blanca verdosa que parpadeaba, la seguimos y, cuando me detuve, saqué mi cámara”.

Davila destacó que los objetos no emitían sonidos fuertes, lo que difería de los aviones que suelen sobrevolar la zona. “No había ruido… el ruido de los aviones suele sacudir nuestras casas, pero esto era muy silencioso y la luz pulsaba, haciéndose más brillante”, explicó.

A unos kilómetros de distancia, en Sweetwater, otro residente describió una experiencia similar. Eric Stanley dijo a NBC News: “Vi colores raros y pensé: ‘esto no parece un dron, parece más una bola de plasma’”.

Los avistamientos han resonado en diversas ubicaciones, incluyendo la zona cercana a la Calzada 79. Ante esto, Davila se cuestionó: “Si no es un dron, ¿entonces qué otra cosa podría ser? Queremos entender qué sucede”.

La FAA aclara las normas sobre luces y vuelos de drones

En el contexto de las recientes confusiones, la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió un reporte para explicar las características que ayudan a reconocer drones y otras aeronaves en el cielo nocturno.

Según indicaron, todos los drones deben portar luces estroboscópicas visibles a más de 4,8 kilómetros y volar a alturas inferiores a los 122 metros. También especificaron que aviones y helicópteros utilizan luces en las alas, estrobos blancos y balizas rojas en la cola.

Sin embargo, algunos residentes creen que lo que han visto cumple con las especificaciones técnicas mencionadas. Davila compartió que en cierta ocasión el objeto estuvo “bastante cerca, al punto de parecer como si una linterna estuviera apuntando hacia mí”. La FAA reiteró que en Estados Unidos hay registrados más de un millón de estos dispositivos, pero el origen de varios de los avistamientos sigue siendo desconocido.

La estación naval aérea de Jacksonville confirmó avistamientos de drones en su espacio aéreo, aunque descartó peligros inminentes. (@xGabbyNu/TMX -AP)

Drones cerca de instalaciones militares en Florida: ¿un problema creciente?

Mientras tanto, en el norte del estado, la Estación Naval Aérea Jacksonville confirmó la presencia de drones en su espacio aéreo, según reportó WFTV9. En dos ocasiones recientes, se observaron los aparatos sobrevolando la base, aunque las autoridades aseguraron que no representan una amenaza inmediata. A pesar de ello, subrayaron que están preparados para mitigar posibles riesgos relacionados con estos avistamientos.

Las autoridades nacionales han restado importancia a los incidentes. En palabras del presidente Joe Biden, citadas por WFTV9, “No aparenta haber nada nefasto”, al tiempo que confirmó que las investigaciones siguen activas, pero que, hasta el momento, no se ha identificado ningún peligro.

Estas declaraciones coinciden con un comunicado conjunto del Departamento de Seguridad Nacional, el FBI, la FAA y el Pentágono, en el que afirmaron que los dispositivos avistados han sido, en su mayoría, “una combinación de drones comerciales legales, drones de aficionados, aeronaves tripuladas y fenómenos celestes malinterpretados”.

Qué dicen los analistas

Expertos han señalado que el incremento en los reportes de avistamientos no necesariamente implica una proliferación de drones en cielos estadounidenses, sino que podría responder a interpretaciones erróneas hechas por los testigos.

Harry Direen, especialista en ingeniería electrónica y de software de DireenTech, declaró a USA TODAY que una vez que los residentes notan algo que parece un dron, pueden asociar cualquier objeto desconocido con esta categoría. “Es posible que los primeros avistamientos hayan sido de drones reales, pero luego cualquier aeronave extraña les resulta sospechosa”, explicó el experto.

Incluso el Pentágono ha señalado que parte de los avistamientos podrían tratarse de estrellas que han sido confundidas con drones debido a su apariencia desde la superficie terrestre. Las autoridades, sin embargo, instan a mantener la calma y a reportar cualquier observación inusual por los canales oficiales, para establecer su origen con certeza.