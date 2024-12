Critican el silencio de Arce y Choquehuanca y lamentan que no tengan un plan para salir de la crisis

Los jefes de Estado, Luis Arce y David Choquehuanca, nuevamente son blanco de críticas por el silencio que guardan ante las movilizaciones de sectores sociales que exigen solución a la crisis económica

La Paz. – Los jefes de Estado, Luis Arce y David Choquehuanca, nuevamente son blanco de críticas por el silencio que guardan ante las movilizaciones de sectores sociales que exigen solución a la crisis económica; los asambleístas nacionales de Comunidad Ciudadana (CC), José Luis Porcel y Fernando Vaca, lamentaron que los mandatarios no tengan un plan para salir de la situación actual.

“No solamente no tienen un plan, están demostrando incapacidad. En algún momento el Presidente salía a hablar de economía, pero no convenció a la gente. (…) ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué tanto engaño a la población? Tienen que decir de frente: bueno, no somos capaces o por lo menos aceptar las sugerencias que la población le dice. Los niños saben que 2 bolivianos de recreo ahora no les alcanza”, cuestionó el diputado Porcel en declaraciones a la ANF.

Subrayó que los jefes de Estado enviaron como emisarios, para hablar de economía, primero al ministro de Economía, Marcelo Montenegro; luego, a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada; y, por último, al viceministro Gustavo Torrico, pero ninguno de ellos convence a la gente sobre cómo solucionar la crisis económica.

El senador Fernando Vaca pidió que los jefes de Estado respondan al país sobre las demandas que surgen en las movilizaciones diarias, dijo que no solucionan nada guardando silencio frente a las protestas producto de la crisis económica.

“Bolivia no puede seguir viviendo en incertidumbre y con falta de certezas. Absolutamente reprochable, pero no solamente por el hecho de que no salgan a intentar generar soluciones; es reprochable, porque no condice con la investidura (de los jefes de Estado). Él (Arce) tiene la absoluta responsabilidad de decirle al país qué es lo que está sucediendo”, añadió Vaca.

En noviembre, cientos de gremiales, transportistas, carniceros, cocaleros y juntas vecinales se movilizaron en la ciudad de La Paz y lanzaron un ultimátum al Gobierno para que solucione la crisis económica que atraviesa del país. Las protestas continuaron en lo que va de diciembre con la misma demanda.

El Gobierno planteó un mayor control en los mercados y fronteras para que los precios de los productos elementales no suban; para que vuelvan los dólares, una autoridad pidió esperar a que el proyecto de industrialización de sus frutos.

