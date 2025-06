Arce ante los hechos de violencia: «No vamos a renunciar, los operativos van a continuar»

El presidente de Bolivia, Luis Arce, brindó la noche de este miércoles una declaración de prensa para referirse a los hechos de violencia en Llallagua y otros puntos del país y garantizar los servicios de seguridad.

eju.tv / Video: Bolivia Tv

El presidente Luis Arce anunció cerca de la medianoche de este miércoles que no renunciará a la Presidencia de Bolivia y, en ese sentido, indicó que los operativos policiales y militares continuarán para despejar la rutas tomadas por seguidores de Evo Morales.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Vamos a recurrir y vamos a ejercer todas las facultades que constitucionalmente me otorga las leyes y la normativa boliviana para lograr estos objetivos», sostuvo en una declaración de prensa que brindó acompañado de los ministros de Defensa, Edmundo Novillo, y de Gobierno, Roberto Ríos, además de los comandantes de la Policía y las Fuerzas Armadas.

«Nosotros estamos aquí, no vamos a renunciar, vamos a seguir adelante, vamos a lograr los objetivos que el pueblo boliviano nos ha encomendado y por eso queremos decirle al pueblo boliviano que no los vamos a abandonar a nuestros hermanos que están en Llallagua, a nuestros hermanos que están en todos los puntos de bloqueo, sufriendo las consecuencias», sostuvo.

El pronunciamiento del mandatario boliviano surge luego de confirmarse las muertes de tres uniformados, dos policías y un bombero, en el operativo de desbloqueo en Llallagua, donde, según la denuncia del Gobierno, el contingente policial fue emboscado por los bloqueadores.

Tras expresar sus condolencias a las familias de los fallecidos, anunció que los operativos conjuntos van a continuar.

«Luego de los operativo militares y policiales que estamos llevando adelante con éxito en la carretera Oruro – Cochabamba y los operativos militares y policiales que estamos llevando adelante en Llallagua van a continuar hasta lograr el objetivo que se ha planteado el Gobierno nacional de darle carreteras expeditas al pueblo boliviano, de pacificar, controlar y poner orden en todos aquellos lugares donde se desate este tipo de hechos que nosotros condenamos profundamente», indicó Arce.

«Nosotros no vamos a ser que gane aquellos que no quieren las elecciones, que ganen quienes no quieren la democracia, que ganen quienes no quieren al país ni al pueblo boliviano».

En ese marco, dijo que como Gobierno comprenden «ese dolor» que afecta a las familias bolivianas «producto de los bloqueos por caprichos personales», entre los que destacó el incremento de los precios de «algunos productos de la canasta familiar».

«Exhortamos a quienes les toca el papel de vende todos esos productos que piensen el pueblo boliviano como lo estamos haciendo. Hoy tenemos que actuar conjuntamente en procura del objetivo de que no nos gane la desestabilización, la antipatria, y que no nos gane los que no quieren que el país viva en democracia y en tranquilidad», dijo.

Investigaciones

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó horas antes que el Ministerio Público inició una investigación rigurosa para identificar y procesar a los autores materiales e intelectuales, cómplices y encubridores de los recientes episodios de violencia ocurridos en el municipio de Llallagua y en otras regiones del país, donde se registró decenas de personas heridas y policías fallecidos.

«El Ministerio Público inició las investigaciones de manera inmediata y ha desplegado las acciones que permitan la identificación y procesamiento penal de los autores materiales e intelectuales, cómplices y encubridores de estos hechos que atentan contra las familias bolivianas y enlutan nuestro país», sostuvo Mariaca.