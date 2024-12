Del Castillo: Somos el único gobierno en democracia que no tiene sangre en conflictos sociales

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó un informe de sus 1.500 días en el cargo, destacando que su gestión no registra bajas ni heridos de gravedad en conflictos sociales desde noviembre de 2020, cuando asumió el mando. Atribuyó este logro al compromiso y trabajo conjunto de los jefes policiales y su enfoque en preservar la vida de todos los bolivianos, independientemente de su rol en los conflictos.

Fuente: erbol.com.bo

“Gracias a ese trabajo podemos decir hasta ahora que en estos 1.500 días de gestión no lamentamos en conflictos ni una sola vaca, ni de la Policía Boliviana ni de ningún civil. Somos el único gobierno en democracia que no tiene sangre. No tenemos tampoco heridos de gravedad y eso se debe no solamente al compromiso con la vida”, afirmó Del Castillo.

En su extensa evaluación ante un auditorio de viceministros, directores, jefes de unidad y personal del Ministerio, resaltó la labor del Viceministerio de Régimen Interior y Policía, liderado por el general Johnny Aguilera, a quien dijo haberle asignado tareas allá de lo estipulado en normativas y se ha anticipado a conflictos potenciales, logrando prevenir problemáticas dentro del territorio nacional.

Citó que entre 2021 y 2024, el viceministerio intervino en más de 1.750 conflictos sociales. En la gestión 2021, mediaron más de 437 conflictos; en la gestión 2022 más de 617; en el año 2023 más de 350 conflictos sociales y en la gestión 2024 más de 350 conflictos sociales. Este resultado fue posible gracias a un equipo de expertos que trabaja para reducir los conflictos visibles mediante acciones preventivas, precisó la autoridad.

Además, destacó el rol de la Policía Boliviana en caso la prevención e intervención en avasallamientos, con un significativo número en los desalojos de tierras: 6 en 2021, 27 en 2022, 29 en 2023 y 16 en 2024, concentrados mayoritariamente en Santa Cruz.

En la lucha contra los secuestros, se desarticularon diversas organizaciones criminales, especialmente en el Trópico de Cochabamba, y se logró la aprehensión de 21 personas involucradas en secuestros, rescatando a más de 6 víctimas en esta región y 12 en Santa Cruz.

Del Castillo también subrayó la importancia de la tecnología en su gestión, transformando servicios como el SEGIP, el Régimen Penitenciario y la Policía, facilitando la entrega inmediata de antecedentes policiales, y ponderó la transparencia en el manejo de recursos de la cooperación europea en tareas de asistencia logística a las unidades antidroga.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, informó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) realizó 41.178 operativos, incautando más de 139 toneladas de cocaína, 1.269 toneladas de marihuana y 2.648 toneladas de sustancias químicas sólidas. Además, destruyeron 304 laboratorios y 3.800 fábricas de estupefacientes, aprehendiendo a 13.359 personas, secuestrando 217 avionetas y destruyendo 299 pistas clandestinas.

