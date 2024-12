Delegación de bolivianos sufre discriminación en restaurante de Necochea

Luego del revuelo que causó el video de la denuncia, el personal del local se presentó en el hotel de los coterráneos para pedir disculpas.

eju.tv / Video: Diario Necochea

En Necochea, ciudad del sur de la provincia argentina de Buenos Aires, una delegación de bolivianos fue víctima de racismo y discriminación en un restaurante, hecho que quedó registrado en un video que circula en las redes sociales y por el cual personal del local tuvo que trasladarse hasta el alojamiento de los coterráneos para pedir disculpas.

«Nos dijiste bolitas de m… levántense. Voy a poner en las redes y todo este lugar discriminador que nos ha botado a los bolivianos, es una vergüenza cómo tratan a los bolivianos en este restaurante en Necochea, Argentina», se le escucha decir a Andrea Martínez, la mujer que fue víctima del delito junto al grupo con el que llegó al negocio.

Por estos días en esa localidad del país vecino se disputa la Sur Cup, un torneo de fútbol infantil para el cual una delegación de niños bolivianos se trasladó a Necochea y vivió la mala experiencia en el restaurante de nombre Monet.

Unas horas después de la publicación del video, Martínez explicó que la dueña del local de comida había acudido en persona para disculparse con las personas que sufrieron el maltrato.

«Por X motivo que quizá estamos pasando en ciertas circunstancias de nuestras vidas, en este caso Flor, la muchacha con la que tuvimos el problema en el restaurante Monet Red Sobar, en Necochea, bueno, me agradó bastante tener la visita de ella en el lugar donde nos encontramos hospedados. Ella vino a pedir disculpas y me comentó la situación por la que estaba pasando, que se sentía muy estresada. No somos quién para juzgar. Obviamente, en ciertos momentos todos nos sentimos impotentes, mal, con rabia, pero lo bonito en este caso es reconocer cuando cometemos errores, disculparnos y estar en paz», declaró la compatriota.

Martínez agregó que los argentino siempre serán bien recibidos en Bolivia y exhortó a denunciar cualquier trato discriminatorio, para no «normalizar» ese tipo de trato.