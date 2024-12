Denuncian que 8 aviones de BoA no están operando y que el Estado paga millones en alquiler y mantenimiento

La senadora Centa Rek realizó al menos dos acciones de fiscalización sobre BoA, en 2023 hizo una petición de informe para conocer la cantidad de aeronaves con las que cuenta la empresa y una segunda petición sobre los costos de mantenimiento.

La senadora de Comunidad Ciudadana Andrea Barrientos denunció que la situación de la aeronavegación en el país es “seria”, ocho aeronaves estarían fuera de servicio, seis por no cancelar el leasing y dos por mantenimiento. El Estado paga millones por el arrendamiento y mantenimiento.

“BoA no ha podido pagar el leasing (arrendamiento) de seis de los aviones porque no hay dólares, eso ha hecho que se saque seis aviones de circulación, y hay dos aviones que están en mantenimiento. El tema de la aeronáutica es serio”, sostuvo la legisladora.

Aseguró que por esta situación todos los vuelos están demorados, cancelados o fusionados, se refirió a los problemas de la empresa de Boliviana de Aviación que tuvo que suspender sus operaciones por siete horas debido a un accidente provocado por un avión del TAB.

Por otra parte, la senadora Centa Rek realizó al menos dos acciones de fiscalización sobre BoA, en 2023 hizo una petición de informe para conocer la cantidad de aeronaves con las que cuenta la empresa y una segunda petición sobre los costos de mantenimiento.

En 2023, el Ministerio de Obras Públicas informó que BoA contaba con 20 aeronaves “bajo leasing”, es decir mediante arrendamiento, de las cuales 17 estaban operando y tres se encontraban en mantenimiento.

La empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA), en ese tiempo, informó que pagaba un total de $us 2.512.144 mes por el alquiler de las 20 aeronaves con los que opera.

Asimismo, la empresa ha cancelado por leasing (alquiler) de las aeronaves en 2021, $us 13.141.556; en 2022 pagó $us 19.820.484; y en 2023 hasta la presentación del reporte $us 16.680.047; es decir un total de $us 49.642.087.

En ese mismo informe la deuda de BoA a Impuestos Nacionales por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) ascendía a Bs 22.340.884, monto que tiene un plazo de pago hasta la gestión 2026.

También informó que mantenía una deuda diferida, proveniente de la pandemia, la cual cuenta con un plan de pagos que asciende a $us 8.166.252

En otra petición de informe con fecha abril de 2024, el Ministerio de Obras Públicas informa que BoA cuenta con 23 aeronaves, que a febrero de 2024 había 20 naves operando y tres se encontraban en mantenimiento.

El mantenimiento de las aeronaves le cuesta a la empresa montos millonarios:

A la compañía estatal también le cuesta millones los costos por los repuestos para las aeronaves, datos de los últimos cinco años.

Al respecto, Rek señaló que esos contratos de leasing están suscritos bajo leyes de otros países, en especial bajo la normativa de Estados Unidos de América, por los cual el Estado boliviano tiene que pagar mensualmente altos montos en moneda extranjera por el arriendo de turbinas y de las aeronaves, lo que estaría poniendo en nuevos aprietos a la aerolínea estatal, situación que estaría afectando su programación de vuelos.

