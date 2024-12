Detectado el primer caso grave de gripe aviar en EE. UU

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), es el primer caso de gripe aviar H5N1 en el país relacionado con la exposición a las aves de corral criadas en patios traseros o espacios domésticos.

Fuente: DW

Una persona del estado de Luisiana se convirtió en el primer caso severo en Estados Unidos de la gripe aviar, informaron este miércoles (18.12.2024) las autoridades sanitarias del país tras hospitalizar a este residente que, según las últimas informaciones, se encuentra en estado crítico.

NEW: Following the spread of Bird Flu in 16 states, including in California & outside the Central Valley, @CAGovernor Newsom proclaimed a State of Emergency to further enhance the state’s preparedness & accelerate the ongoing cross-agency response effortshttps://t.co/yNBPgy1PCE

— Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) December 18, 2024