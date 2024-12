Diésel: transporte pesado afirma que Senkata causa demoras por no procesar productos facturados

El fin de semana y feriado de Navidad se formaron filas en los surtidores, principalmente de camiones que buscan diésel.

El Sindicato de Choferes Asalariados del Transporte Pesado responsabilizó a los funcionarios de la planta de YPFB en Senkata de causar demoras en la entrega de diésel porque no procesan la facturación de producto ya vendido.

«Hoy han aparecido de nuevo las colas, esperemos que se normalice porque hay diésel en la planta, ¿qué pasa? Están haciendo quedar mal al Gobierno los funcionarios de Senkata, hay facturaciones que no han atendido», declaró a Unitel el ejecutivo del sector, Pedro Quispe.

El fin de semana previo a la Navidad se volvieron a formar filas de motorizados en los surtidores, principalmente camiones que buscaban cargar diésel. La petrolera pública señaló que despachaba carburantes con normalidad y que no había razón para hablar de desabastecimiento.

«Estas son las demoras, son los perjuicios que hacen los funcionarios de Senkata, hay que decir nombres y apellidos, les vamos a denunciar, dicen ‘tenemos combustible’ y siguen las colas; yo he hablado con la ingeniera (de la ANH), incluso le he llamado, por qué no controla, si hay facturaciones despachen y va a normalizarse», sostuvo Quispe.

La agencia estatal de hidrocarburos indicó que durante el feriado de Navidad, la demanda de carburantes se incrementó en un 10% debido a los viajes por la temporada de vacaciones, motivo por el cual despacharon mayor cantidad de diésel.