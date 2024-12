Diputado denuncia que el MAS prepara un “fraude electoral” para 2025 con la designación presidencial de vocales electorales

El Presidente designó ayer por decreto a vocales electorales departamentales pese a que esa atribución es de la cámara de Diputados.

eju.tv / Video: Red Uno

Juan Carlos Véliz / La Paz

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, denunció que el MAS está preparando un fraude electoral para las elecciones generales de 2025 con la designación presidencial de vocales electorales departamentales de Beni y Tarija.

“Lo que se está preparando acá es un escenario de manipulación y fraude electoral de Luis Arce Catacora para las elecciones presidenciales de 2025, en el tema de la designación inconstitucional por decreto de vocales de Beni y Tarija no es que el Presidente los designa porque no hizo su trabajo la cámara de Diputados, es a la inversa, el oficialismo en la cámara de Diputados al intento no hace su trabajo, bloquea los dos tercios para que Luis Arce designe a sus esbirros vocales electorales en las cortes de Beni y Tarija, un elemento que del fraude electoral que se va dar en las elecciones presidenciales del próximo año”, denunció el abogado constitucionalista en una entrevista con la red Uno.

El presidente Luis Arce designó ayer por decreto a vocales de los tribunales electorales departamentales de Beni y Tarija pese a que esa atribución es de la cámara de Diputados.

Alarcón consideró que se trata de una estrategia para favorecer al MAS en los resultados de las elecciones de 2025. Además consideró que la prórroga de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional pretende “manipular” los comicios presidenciales.

Legisladores de oposición consideraron que el Presidente vulneró los procedimientos constitucionales para la designación de vocales que deben velar por la transparencia de los procesos electorales.