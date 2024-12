Diputado “evista” recuerda que no corresponde que la Policía pida “garantías” para cumplir su trabajo

“Locos”, dijo el legislador Gualberto Arispe, quien pide que el Gobierno deje de victimizarse y cumpla con la CPE.

El diputado del ala “evista” del MAS, Gualberto Arispe, descalificó el pedido que el Gobierno realizó, con el pedio de “garantías” para los policías que abandonaron varias poblaciones del Trópico de Cochabamba, luego de las movilizaciones y bloqueos instruidos por el expresidente. de ese partido político, Evo Morales.

“Locos, que no conocen la Constitución Política del Estado (CPE) ¿Cómo van a pedir garantías para la Policía? No sé porque huyen de la responsabilidad, (…) que trabajan, que dejen de victimizarse estos señores del Gobierno, son unos payasos que no conocen las normas vigentes del país”, afirmó Arispe en contacto con Visión 360 .

Por su lado, el presidente del directorio de la Mutual de Servicios al Policías (Mursepol), Ángel Saavedra, también reprochó la postura del Gobierno y dijo no recordar que se haya dado una situación similar, en la que los policías abandonan sus puestos de trabajo. y luego piden garantías. Desde el sector pasivo expresaron su total desacuerdo a este tipo de pedidos.

“La Policía no tiene que pedir garantías a nadie, tiene que cumplir la CPE, en la señalan las tareas específicas. La disputa es política, porque todos lo sabemos, el Trópico de Cochabamba se dan casos de narcotráfico y tienen que volver la presencia del Estado, que es a través de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas”, aseveró Saavedra.

Por otro lado, se indicó que el actual comandante de la Policía, general Augusto Russo, incurre en un incumplimiento de deberes, al permitir que los policías se hayan replegado.

El martes, el Comandante Departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Edson Claure, recordó que ya pasaron cinco semanas sin que los uniformados regresaran a sus puestos en los municipios que componen el Trópico de Cochabamba. Confirmó que la institución del orden retiró a sus bases de esta región, debido a la falta de garantías para el ejercicio de sus funciones, debido a la actitud agresiva de algunos pobladores que se oponen al retorno de los policías.

El diputado Arispe concluyó que tanto el ministro del Castillo, como el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, incumplen sus deberes al no restablecer la presencia policial.

Recordemos que entre octubre y noviembre, las bases de Morales realizaron un bloqueo de caminos, que duró 24 días, en rechazo a la crisis económica del país, por la falta de dólares y combustible. Sin embargo, esta movilización también comenzó, luego de que se conociera que la Fiscalía había emitido una orden de aprehensión en contra del cocalero, por un caso de presunto trata y tráfico de personas y estupro.

Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2016, cuando la supuesta víctima tenía 15 años y quedó embarazada del mandatario. Unos reportes con los pasajes de avión revelan que la joven viajó 142 veces en avión, varias de las veces lo hicieron en compañía de Morales y con la hija fruto de esa relación.

En cuanto a los bloqueos, estos recrudecieron en violencia, cuando policías antidrogas tuvieron un incidente con Morales, en el municipio de Villa Tunari, donde dos vehículos en los que se movilizaron los uniformados fueron sustraídos del cuartel de la Novena División del Ejército, para luego quemarlos, señalando que allí se movilizaron personas que atentaron contra el cocalero.