Diputado Ormachea afirma que el MAS no ganará en las presidenciales ‘aunque postule a Shakira’

Empero, el asambleísta señala que la oposición debe estar unida para evitar ese extremo.

José Manuel Ormachea, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), asegura que el Movimiento al Socialismo (MAS) no podrá ganarle al bloque opositor ni ‘aunque postule a Shakira’, la cantante colombiana, porque si la oposición mantiene la unidad, el oficialismo no tendrá la más mínima posibilidad de arrebatar la victoria a este frente, porque responde a una petición de un verdadero cambio que de certidumbre a la población nacional.

El legislador aseguró que la consolidación del bloque de unidad supuso un ‘esfuerzo titánico’ en el que fue fundamental el trabajo del líder de su partido, Carlos Mesa y que tal cual expresaron los cuatro líderes políticos que lo conforman, se analizará el mejor mecanismo para identificar al binomio que los debe representar, además de ampliar el espectro a otros grupos que sean una oposición real al gobierno del MAS.

“Con esto estamos descartando de entrada a Manfred Reyes Villa, a Virginio Lema, que se lo descubrió masista hace poco, en lo personal también habría que descartar a Branko Marinkovic, todos esto claramente satélites vasallos de Arce. Vamos a promocionar la unidad en cada rincón del país con propuestas y convenciendo y atrayendo el apoyo de básicamente aquellos que dicen las encuestas, que ocho de cada diez ya no quieren el masismo”, afirmó.

Ormachea bautizó como ‘bloque patriótico’ al frente que reúne al líder de CC, Carlos Mesa, al expresidente y líder de la agrupación ‘Libre’, Jorge Tuto Quiroga; el jefe nacional de la agrupación Creemos, Luis Fernando Camacho y el máximo representante de Unidad Nacional (UN), el empresario Samuel Doria Medina, quienes suscribieron el pacto de unidad el pasado martes en la ciudad de La Paz, con la finalidad de generar una alternativa viable en los comicios de 2025 para hacerse con la presidencia del estado.

El diputado invitó a ser parte de la unidad a todos los opositores que busquen el desarrollo del país y estén cansados del ‘prorroguismo’ del MAS, ya que la prioridad de sus integrantes es la unidad de la mayor parte de las fuerzas contestatarias al partido en función de gobierno en ese bloque que nació por una demanda de la ciudadanía que está cansada de la corrupción, el abuso de poder y otras arbitrariedades del partido oficialista.

Ormachea dijo que no es una de las prioridades de Carlos Mesa y CC buscar una sigla que permita al exmandatario ser candidato en las elecciones naciones si es que el proyecto de unidad fracasa, decisión que responde al mandato del pueblo boliviano que es una candidatura única de la oposición que tenga posibilidades reales de derrotar a cualquiera de las dos corrientes del oficialismo en los comicios de 2025.

“Nosotros estamos en búsqueda de que esta unidad ya consolidada se manenga de esa manera, en este momento no hay duda de que así va a ser, muy a pesar de los cuestionamientos que se puedan hacer por parte de la población, porque parecería que hay actores dentro de la coalición que no están buscando la unidad, que están con un plan B, con un plan C; eso es absolutamente falso, yo lo estoy descartando, la unidad está oleada y sacramentada”, certificó.

Empero, dejó en claro que habrá una libre competencia entre los integrantes del frente de unidad sin ningún tipo de imposiciones o ‘dedazo’ como -dijo- es la característica del MAS; por tanto, una vez determinados los mecanismos de medición, en abril se determinará cuál de los líderes opositores es el mejor posicionado y ese será quien tenga la responsabilidad de ser el candidato del bloque opositor en las generales.

“Cada uno puede exponer su visión a la población en este tiempo, es lo más democrático que hay, esa dinámica forma parte del espíritu democrático de esta unidad y es lo que nos diferencia del MAS; la libre competencia interna de ideas en vez del dedazo, que es la característica masista; pero, aquí no hay un plan B; y lo aseguro, ni aunque postulen a Shakira de candidata, los masistas van a ganar, solo ganan si nosotros nos separamos, por tanto, solo hay un plan y es la unidad de la oposición”.