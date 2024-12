Dirigente del MAS del ala arcista pide alerta migratoria contra Evo, tras orden de aprehensión

Para Alvarado, la justicia tiene que alcanzar a todos los bolivianos, por tanto, tiene que cumplirse. Si la justicia dice que tiene que ir a declarar, pero si alguien no lo quiere hacer, se debe hacer uso de los mecanismos de fuerza.

eju.tv / Tele Estrella Satelital

Luego que la fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, afirmó que se se tiene una orden de aprehensión contra Evo Morales, por no presentarse a declarar por el presunto delito de trata de personas, el dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) de La Paz del ala arcista, Waldo Alvarado, exigió este lunes al Ministerio Público que se emita una alerta migratoria para que no salga del país.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Entendemos que si hay una orden de aprehensión y si no quiere declarar, tiene que darse un arraigo para que no salga del país, debido a que no quiere cooperar con la justicia”, enfatizó el dirigente tras ser consultado por la imputación formal contra Morales, que se conoció en esta jornada.

Para Alvarado, la justicia tiene que alcanzar a todos los bolivianos, por tanto, tiene que cumplirse. Si la justicia dice que tiene que ir a declarar, pero si alguien no lo quiere hacer, se debe hacer uso de los mecanismos de fuerza.

Enfatizó que si Morales no quiere ir a declarar, quien hasta hizo un bloqueo de 24 días, perjudicando sólo con el afán de protegerse y no declarar ante la justicia, “pues le tiene que llegar a la justicia y que no puede estar escondiéndose en el Chapare y vivir encerrado”.

Al respecto, la fiscal de Tarija afirmó que también se solicitó la alerta migratoria para Morales, así como también para la madre de la presunta víctima que hay dentro de la investigación que gira en torno al líder del evismo.

Por el caso, el padre de la entonces menor de edad fue convocado a declarar y actualmente está con detención preventiva por el caso que tiene que ver con estupro y trata de personas.